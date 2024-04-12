Названы пять лауреатов областного конкурса «Учитель года Подмосковья 2024»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В Московской области объявили имена лауреатов областного конкурса «Учитель года Подмосковья». Их назвали сразу после завершения финального испытания второго тура, сообщили в пресс-службе регионального Минобразования.
«Тур состоял из двух заданий: «Мастер-класс» и «Педагогический совет». Сначала участники поделились методическими приёмами, которые они успешно применяют в профессиональной деятельности. Затем 15 финалистов группами по пять человек участвовали в дискуссии на заданные темы. Ведущими педагогического совета стали победители и лауреаты конкурса предыдущих лет», – рассказали в министерстве.Лауреатами областного конкурса «Учитель года Подмосковья 2024» стали учитель английского языка из Егорьевска Андрей Алексеев, преподаватель начальных классов из Серпухова Кристина Андрианова, учитель географии из Воскресенска Александр Бронников, учитель английского языка из Домодедова Анастасия Сапегина и Юрий Уробушкин, который преподаёт физику в Реутове.
Теперь пять лауреатов будут готовится к заключительному этапу конкурса, который состоится в сентябре. Победитель представит Московскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года».
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