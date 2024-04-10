В Серпухове стартовал областной конкурс «Учитель года»

Фото: ТГ-канал Сергея Никитенко
Областной конкурс «Учитель года» стартовал в Губернском колледже в Серпухове, в нём принимают участие 158 педагогов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Конкурс будет проводиться пять дней. За это время учителя должны проявить себя в пяти испытаниях — «Урок», «Методическая мастерская», «Классный час», «Мастер-класс» и «Педагогический совет», — говорится в сообщении.В Серпухове будут проведены два тура конкурса. Пятеро лучших преподавателей пройдут в третий тур, который состоится в сентябре в Доме правительства Московской области. Учитель, одержавший победу на региональном этапе, представит Подмосковье на всероссийском конкурсе «Учитель года».
Участников конкурса поприветствовал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко. Он пожелал учителям удачи и поблагодарил Губернский колледж за организацию торжественного открытия.
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