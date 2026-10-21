Названы рабочие способы подавить синдром самозванца
Врач-психиатр, психотерапевт Антон Шестаков назвал рабочие способы подавить в себе синдром самозванца, при котором человек обесценивает свои достижения. Об этом пишет издание UfaTime.ru.
Чтобы преодолеть синдром самозванца, специалист советует фиксировать свои успехи. Записывайте каждую благодарность и каждое выполненное задание. Этот метод из когнитивно-поведенческой терапии помогает изменить восприятие, фокусируясь на фактах, а не на чувствах, объяснил он.
Кроме того, Шестаков рекомендует использовать технику, называемую «допрос мысли». Суть её заключается в том, чтобы каждый раз, когда вы склонны объяснять свои достижения удачей, задать себе вопрос: какие три конкретных действия способствовали успеху? Психиатр также советует признать свои страхи и обсудить их с кем-то, а также стараться избегать перфекционизма. Однако врач подчёркивает, что синдром самозванца иногда может быть полезен, так как он побуждает человека перепроверять свои действия и готовиться к различным ситуациям.
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