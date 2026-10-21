Названы рабочие способы подавить синдром самозванца

21 октября 2026, 19:30

Психиатр Шестаков: Запись достижений помогает бороться с синдромом самозванца

Фото: iStock/TatyanaGl

Врач-психиатр, психотерапевт Антон Шестаков назвал рабочие способы подавить в себе синдром самозванца, при котором человек обесценивает свои достижения. Об этом пишет издание UfaTime.ru.