Реабилитолог указал на главную ошибку при боли в спине

21 октября 2026, 18:38

Врач Мин: Полный покой при боли в спине не всегда способствует выздоровлению

Фото: iStock/grinvalds

Реабилитолог Мин Ю указал на главную ошибку, которую совершают люди при возникновении боли в спине. Об этом пишет издание Terra.