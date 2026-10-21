Реабилитолог указал на главную ошибку при боли в спине
Реабилитолог Мин Ю указал на главную ошибку, которую совершают люди при возникновении боли в спине. Об этом пишет издание Terra.
Специалист подчеркнул, что при болях в спине многие стремятся обеспечить себе полный покой до исчезновения дискомфорта. Однако он указал, что это не способствует выздоровлению.
По его словам, стоит соблюдать режим относительного отдыха. Это означает, что нужно избегать действий, которые усиливают болевые ощущения, но при этом не следует полностью прекращать физическую активность.
Медик рекомендовал продолжать выполнять легкие движения в пределах своих возможностей. Если боль возникает, например, во время занятий спортом, Мин посоветовал временно прекратить тренировки до улучшения состояния.
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