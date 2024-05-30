Названы районы Москвы с самой дорогой недвижимостью

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Директор управления элитной недвижимости компании Анна Раджабова заявила, что районом с самой дорогой недвижимостью является Тверской.
«Статус самого дорогого района на первичном рынке Тверской получил, главным образом, благодаря концентрации новых уникальных делюкс-проектов на главной улице Москвы. Наиболее доступный объект на первичном рынке Тверского района – студия площадью 36,6 кв. м в Vesper Tverskaya за 47,6 млн рублей», — отметила в беседе с Газета.ру Раджабова.Кроме Тверского к районам с самой дорогой недвижимостью относятся Хамовники и Остоженка, добавила эксперт.
Ранее креативный директор строительной компании Тимур Дасаев заявлял, что не рекомендуется покупать дешёвый дом, поскольку после в него придётся вкладывать дополнительные внушительные средства.
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