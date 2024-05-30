Стройэксперт Дасаев объяснил опасность покупки дешевого дома

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Креативный директор строительной компании Тимур Дасаев заявил, что не рекомендуется покупать дешёвый дом, поскольку после в него придётся вкладывать дополнительные внушительные средства.
«В этом ключевая опасность покупки «кота в мешке», когда потребитель, ведясь на низкие прайсы, по итогу вкладывает в недвижимость больше ресурса — времени и денег, чем планировал. Позже такие люди строят дом с нуля, так как это оказывается выгоднее и проще. Тем более, если человек покупает недострой или дом под снос», – прокомментировал в беседе с Газета.ру Дасаев.
Кроме того, при покупке такой недвижимости есть риск столкнуться с несоответствием планировки дома потребностям.
Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута предположил, что этим летом в России снизятся цены на аренду недвижимости на 5-10%.
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