Названы районы Москвы, где аренда жилья дешевле всего

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Аналитики сервиса «Яндекс Аренда» сообщили, что наиболее дешёвое жильё можно арендовать в Новой Москве.
Отмечается, что там аренда обойдётся в 37-38 тыс. рублей.
В пределах МКАД найти дешёвую для съёма квартиру можно в Северном Медведково, Выхино-Жулебино, Лосиноостровском районе и Бирюлево Восточном.
Ранее аналитики сервиса «Яндекс Аренда» рекомендовали договариваться о съёме жилья в Москве в конце весны, поскольку в этот период могут быть самые выгодные условия.
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В пределах МКАД найти дешёвую для съёма квартиру можно в Северном Медведково, Выхино-Жулебино, Лосиноостровском районе и Бирюлево Восточном.
«Сейчас московский рынок долгосрочный аренды стабилизируется — бюджетные предложения становятся более доступными для арендаторов после стабильного роста цен, который наблюдался с июля прошлого года», — пояснил в беседе с Газета.ру руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков.
Ранее аналитики сервиса «Яндекс Аренда» рекомендовали договариваться о съёме жилья в Москве в конце весны, поскольку в этот период могут быть самые выгодные условия.
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Мелисса Тимофеева