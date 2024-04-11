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Россиянам назвали самый удачный период для аренды квартиры в Москве

«Яндекс Аренда»: Снимать жильё в Москве лучше с конца весны
11 апреля 2024, 18:32
Фото: iStock/Serjio74

Фото: iStock/Serjio74

Аналитики сервиса «Яндекс Аренда» рекомендовали договариваться о съёме жилья в Москве в конце весны, поскольку в этот период могут быть самые выгодные условия.


«Ближе к майским праздникам и до июля можно ожидать традиционное снижение спроса, благодаря чему рост стоимости аренды жилья замедлится. Возможно, собственники будут готовы пойти на снижение ставок, чтобы быстрее сдать квартиру до начала сезона отпусков», — пояснили в беседе с Газета.ру специалисты.

Ранее директор департамента аренды агентства недвижимости Ольга Павлинова заявила, что уже весной цены на аренду квартир в России прекратят рост. При этом новую волну роста цен на аренду жилья, по её словам, можно ожидать летом.

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#аренда
#москва
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Названа основная причина веры людей в астрологию
Психолог Хорс: Люди хотят снять с себя ответственность
11 апреля 2024, 19:52

Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

Психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что причина веры людей в теории заговоров, астрологию и прочее кроется в желании убежать от ответственности за себя и свои поступки.
«Астрология, нумерология, тарология, и другие «логии» науками не являются, это, по сути, религиозный культ. Если человек всерьёз этим руководствуется, значит, ему очень хочется снять с себя ответственность за свою жизнь, чтобы потом можно было всё списать на то, что звёзды так сошлись», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.

По мнению специалиста, в конспирологию же склонны верить крайне категоричные личности, в которых превосходит так называемая «подростковая личность», желающая отстоять свою точку зрения и самоутвердится.

Ранее Михаил Хорс заявлял, что советы улучшить эмоциональное состояние с помощью природы, спорта и т.д. являются бессмысленными и глупыми.

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#жизнь
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#астрология
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В Петербурге обустроят сады-трансформеры к лету
11 апреля 2024, 19:43

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В этом году в Санкт-Петербурге установят сады-трансформеры к началу июня.
Отмечается, что такие сады появятся в трёх районах города: Адмиралтейском, Кронштадтском и Московском.

«Мы благоустраиваем сады-трансформы в самых красивых местах нашего города и не имеем права сделать плохо. Поэтому масштабировать эту работу, увеличивая количество садов-трансформеров в разных районах города, пока не планируем», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» председатель Комитета по благоустройству города Василий Пониделко.

До этого россиянам рассказали, как лучше собирать дождевую и талую воду для сада, огорода и дачи. Так, председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рекомендовал специальные бочки устанавливать с северной стороны для препятствия размножения бактерий.

«Второй способ — установка системы сбора и фильтрации осадков. Сначала вода проходит через фильтр для сбора крупного мусора, затем через более тщательную фильтрацию и очистку и подаётся в дом через насос. Очищенную воду можно использовать для уборки дома, работы туалета, стиральной машины, а с допфильтром — и в качестве питьевой», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Чаплин.

Ранее агроном, садовод Октябрина Ганичкина заявила, что перед дачным сезоном необходимо подготовить теплицу, продезинфицировав её для защиты от вредителей.

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#садовод
#дачи
#благоустройство
#санкт-петербург
#лето
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Во Вьетнаме предпринимательницу приговорили к смертной казни за коррупцию
11 апреля 2024, 19:42

Фото: istockphoto/Zolnierek

Суд во Вьетнаме вынес смертный приговор предпринимательнице Чыонг Ми Лан. Она обвинялась в хищении по меньшей мере 12,5 миллиарда долларов и самом крупном мошенничестве за всю историю страны.
Как пишет информационное агентство Reuters, суд над ней начался 5 марта и завершился значительно быстрее, чем ожидалось. Обозреватели отмечают, что этот судебный процесс стал одним из драматических результатов национальной кампании против коррупции, которую лидер правящей Коммунистической партии Нгуен Фу Чонг на протяжении многих лет обещал искоренить.

Чыонг признали виновной в растрате, взяточничестве и нарушениях банковских правил. Всего в уголовном деле фигурируют 85 человек. 84 из них получили тюремные сроки от трёх лет до пожизненного заключения. Член семьи обвиняемой рассказал, что она намерена подать апелляцию, чтобы обжаловать смертный приговор.

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#суд
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#лидер
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Озвучен основной фактор для прекращения подъёма воды в Оренбурге
Синоптик Ильин: Нужно, чтобы всё просохло
11 апреля 2024, 19:28

Фото: РИА Новости

Климатолог, синоптика прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что для того, чтобы в Оренбургской области прекратился подъём рек, необходима жаркая ветряная погода, которая способствует тому, чтобы местность просохла.
«Нужно, чтобы все просохло, а для этого понадобится несколько месяцев. Более того, нужна жаркая и ветреная погода. К тому же оценить весь ущерб от наводнения можно только после того, когда вода полностью уйдёт», — объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.

Он добавил, что сложившаяся ситуация с паводками в регионе связана с прошедшей суровой зимой.

А профессор кафедры петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов перечислил регионы России, где возможны природные катаклизмы, в частности в виде землетрясений.

«Камчатка, Курилы, Крым, Кавказ, Байкал и Саяны. Есть каталог землетрясений, где указано, что ежесуточно проходят и десятки землетрясений. Но землю не накроет волна землетрясений», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Плечов.

Ранее сообщалось, что деревни Батурино, Вершинино и Яр под Томском оказались отрезаны от областного центра из-за паводка. По данным властей, река Томь вышла из берегов.

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#реки
#погода
#регионы
#россия
#природа
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«Женщин – к психологу или священнику»: Милонов о мерах в борьбе с разводами
Милонов предложил вести женщин к психологу для уменьшения разводов
11 апреля 2024, 19:11

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил для снижения количества разводов обязать мужчин платить большие суммы алиментов, а женщин — посещать психолога или священника.
«К психологу надо отвести, к священнику, поговорить, побеседовать, понять, в чем причина. Естественно, обратной стороной должна быть более жесткая позиция по поводу алиментов, чтобы не было таких у нас мужиков, которые детей родили, а деньги на них не выплачивают», — пояснил в беседе с Telegram-каналом «В Стране» Милонов.

Кроме того, он заявил о том, что родителям (тёщам и свекровям, в частности) надо запретить лезть в личные дела семейной пары.

До этого исследование ВНИИ труда при Минтруде показало, что доля неполных семей в России за десять лет выросла почти в два раза.

Ранее Виталий Милонов предложил ввести уголовное наказание за рекламу вебкама в нашей стране.

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#виталий милонов
#семья
#развод
#женщины
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Анна Кикина поздравит пассажиров подмосковных автобусов с Днём космонавтики
11 апреля 2024, 18:48

Фото: пресс-служба Минтранса МО

12 апреля жителей и гостей Подмосковья в автобусах Мострансавто поздравит с Днём космонавтики космонавт-испытатель Роскосмоса Анна Кикина. Поздравления будут транслировать через аудиоинформаторы в салонах, на автовокзалах и автостанциях в течение всей пятницы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минтранса.
«Кикина пожелает пассажирам приятной поездки, напомнит, что в этом году отмечается 63-я годовщина полёта в космос Юрия Гагарина, передаст привет от космического отряда России и попросит не забывать вещи в салоне», - уточнили в пресс-службе.
Анна Кикина отправилась в первый космический полет 5 октября 2022 года с двумя астронавтами НАСА и японским астронавтом. Пилотируемый корабль Crew Dragon стартовал из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Россиянка провела на МКС 157 дней в качестве специалиста миссии Crew-5 и бортинженера МКС-68.

Кикиной присвоено звание Героя России. Она также награждена медалью Ю.А. Гагарина.

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#мострансавто
#пассажиры
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Жителям Подмосковья рассказали, за что могут наказать дачника
11 апреля 2024, 18:21

Фото: Istockphoto / zsv3207

Дачник может быть привлечён к административной ответственности за нарушения ряда правил. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Так, за нарушение пункта 10 Правил пожарной безопасности в лесах жителям грозит штраф до 30 тыс. рублей.
«Если ваш участок граничит с территорией леса, вы обязаны после схода снега очистить 10-метровую полосу от сухой растительности и валежника или создать противопожарный барьер. За разведение костров под кронами деревьев во время пожароопасного сезона придётся заплатить до 50 тыс. Если вы не нашли для костра место на своём дачном участке и решили сделать это в лесу, не стоит совершать такой необдуманный поступок. Излишняя уверенность в том, что всё под контролем, приводит к печальным последствиям – горит лес, горят дома, погибают звери и порой люди», – пояснили в ведомстве.
Там также напомнили, что за захват территории лесного фонда также можно заплатить до 50 тыс. рублей.
«Если вам кажется, что подвинуть чуть-чуть забор своего участка вглубь леса – хорошая идея, мы вас разочаруем. Это деяние квалифицируется как самовольное занятие лесных территорий. А за загрязнение лесов сточными водами, отходами и другими вредными веществами грозит штраф до 3 тыс. рублей. Избытки урожая, прошлогодняя трава, содержимое дачных туалетов, вода из умывальника не служат удобрением для лесных культур», – предупредли в Комлесхозе региона.
Там добавили, что, помимо штрафа за нарушение Лесного законодательства, в случае нанесения ущерба лесному фонду предусмотрено возмещение вреда. А за нарушение правил разведения костров на дачном участке нарушителю может грозить и уголовная ответственность – лишение свободы на срок до 4 лет.
«Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём, если эти деяния причинили значительный ущерб, может квалифицироваться в рамках статьи 261 Уголовного кодекса», – отметили в Комлесхозе.
В ведомстве посоветовали, разводя на даче костёр, следить, чтобы огонь не перекинулся на лес.

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#дача
#дачники
#штраф
#участок
#пожар
#московская область
#подмосковье
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В трёх округах Подмосковья за неделю ликвидировали более тысячи ям на дорогах
11 апреля 2024, 18:03

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 1000 дорожных ям устранили за неделю работники Мострансавто на региональной сети в трёх подмосковных округах: Красногорске, Одинцовском округе и Истре, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Одинцовском округе работы по ликвидации дорожных ям провели в посёлке Старый Городок, а также на Железнодорожной улице в городе Одинцово. В Красногорске дефекты асфальтового покрытия устранили на улице Кирова, а в городском округе Истра ямы ликвидировали на дороге в деревне Раково и на участке Волоколамского шоссе рядом с Дедовском», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что ямочный ремонт проводится во всех округах Московской области, активную стадию этих работ планируется завершить до конца апреля.

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#ямочный ремонт
#ремонт дорог
#дороги
#минтранс мо
#одинцовский городской округ
#красногорск
#истра
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В подмосковной деревне Сабурово завершают строительство детсада на 310 мест
11 апреля 2024, 18:03

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Детский сад, рассчитанный на 310 воспитанников, возводят в деревне Сабурово городского округа Красногорск, работы близятся к завершению, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Строительная готовность объекта составляет 98,9%. В работах заняты 25 человек. Ведутся пусконаладочные работы всех внутренних инженерных сетей, монтаж и подключение оборудования, устранение выявленных недочётов и клининг», — отмечается в сообщении.
В трёхэтажном детском саду общей площадью 4,2 тыс. квадратных метров размещаются помещения для двенадцати групп, физкультурный зал и зал для занятий музыкой, медпункт, кабинеты психолога и логопеда.

Новый детский сад откроется 1 сентября текущего года.

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#красногорск
#министерство строительного комплекса мо
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