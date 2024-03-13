Названы районы Москвы, где есть дефицит новостроек

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По данным «НДВ Супермаркет Недвижимости», наименьшее число предложений на первичном рынке недвижимости отмечается в 10 районах Москвы, среди которых Кузьминки и Капотня.
Также в число таких районов попали Выхино-Жулебино, Силино, Дмитровский, Южное Тушино, Некрасовка, Ясенево, Старое Крюково и Фили-Давыдково.
Она добавила, что в районах Фили-Давыдково, Дмитровский и Южное Тушино в ближайшее время планируется добавление новых предложений.
Ранее стало известно, что вторичная недвижимость в Санкт-Петербурге подорожала на 72,3% в сравнении с доковидными временами.
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«Небольшой объём предложениях в этих районах связан с несколькими факторами. Во-первых, низкий уровень востребованности района за счет его удалённости. Во-вторых, в части районов есть недостаток площадок под строительство. В-третьих, в старых районах Москвы планируется обновление жилого фонда путем реновации.», — пояснила в беседе с «Известиями» руководитель отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.
Ранее стало известно, что вторичная недвижимость в Санкт-Петербурге подорожала на 72,3% в сравнении с доковидными временами.
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Мелисса Тимофеева