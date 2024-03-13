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Названы районы Москвы, где есть дефицит новостроек

«НДВ Супермаркет Недвижимости»: В Кузьминках и Капотне дефицит новостроек
13 марта 2024, 19:37
Фото: istockphoto.com/Andrey Nikitin

Фото: istockphoto.com/Andrey Nikitin

По данным «НДВ Супермаркет Недвижимости», наименьшее число предложений на первичном рынке недвижимости отмечается в 10 районах Москвы, среди которых Кузьминки и Капотня.
Также в число таких районов попали Выхино-Жулебино, Силино, Дмитровский, Южное Тушино, Некрасовка, Ясенево, Старое Крюково и Фили-Давыдково.

«Небольшой объём предложениях в этих районах связан с несколькими факторами. Во-первых, низкий уровень востребованности района за счет его удалённости. Во-вторых, в части районов есть недостаток площадок под строительство. В-третьих, в старых районах Москвы планируется обновление жилого фонда путем реновации.», — пояснила в беседе с «Известиями» руководитель отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.


Она добавила, что в районах Фили-Давыдково, Дмитровский и Южное Тушино в ближайшее время планируется добавление новых предложений.

Ранее стало известно, что вторичная недвижимость в Санкт-Петербурге подорожала на 72,3% в сравнении с доковидными временами.

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#строительство
#жильё
#недвижимость
#москва
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В Госдуму внесли проект о запрете азартных игр для должников по алиментам
Сенаторы внесли в ГД проект о запрете азартных игр для должников по алиментам
13 марта 2024, 19:22

Фото: iStock/anvmedia

Сенаторы РФ Андрей Кутепов и Александр Трембицкий представили законопроект в Госдуму, который предлагает запретить участие россиян в азартных играх, если они имеют долги по алиментам или ограничены судом в дееспособности. Проект закона доступен в базе данных Госдумы.
Пояснительная записка к законопроекту указывает на необходимость закрыть юридическую лазейку в законодательстве РФ.

Предлагаемые изменения включают в себя запрет для организаторов азартных игр заключать пари с лицами, ограниченными судом в дееспособности, а также с теми, кто уклоняется от исполнения судебных решений, включая выплату алиментов на несовершеннолетних детей. Законопроект также предусматривает запрет на заключение пари с лицами, не достигшими 18 лет.

Кроме того, для защиты прав других посетителей игорных заведений предлагается уточнить положение статьи 7 Федерального закона и дать организаторам азартных игр право требовать покинуть заведение посетителя в случае нарушения правил посещения или других требований, установленных законодательством РФ.

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#законопроект
#нарушения
#право
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Весенние каникулы 2024: чем заняться и куда съездить в Подмосковье
13 марта 2024, 18:51

Фото: Istockphoto / tiero

В российских школах вскоре настанут долгожданные каникулы. О том, как провести выходные, куда отправиться в Подмосковье и сколько будут отдыхать школьники весной в 2024 году, расскажет редакция «Радио 1».

Когда начинаются весенние каникулы у школьников в 2024 году


Начало весенних каникул зависит от того, какой формат обучения выбран школой. Если дети учатся по четвертной системе, то в большинстве российских школ ученики будут отдыхать с 25 по 31 марта. Школьники с триместровой системой будут отдыхать с 8 по 14 апреля.

Каникулы длятся в обоих случаях одинаково, однако график может отличаться в различных учебных заведениях.

Топ-6 идей, чем заняться на каникулах


1. Прогулка в лесу или парке

Прогулка в лесу или парке придаст школьнику новых сил перед наступлением новой учебной четверти. Если снег еще не растаял, можно организовать активный отдых и отправиться кататься на лыжах или коньках.


2. Поездка в развлекательный центр


Лучше всего во время коротких весенних каникул активно проводить время. В этом помогут квесты, батуты, боулинг и т.д. Кроме того, в развлекательном центре можно провести время в компании друзей или обрести новые знакомства со сверстниками.

3. Поход в музей


Как правило во время каникул во многих городских музеях проводятся познавательные выставки. Кроме экскурсий по музею, можно также принять участие в различных познавательных мастер-классах, семинарах и т.д.


Коломенский музей пастилы отмечает юбилей
Коломенский музей пастилы отмечает юбилей

4. Фотосессия с друзьями или семьей


Отличным времяпровождением станет фотосессия с друзьями или семьей. Можно нарядиться в тематические костюмы и устроить семейный фотокарнавал.


5. Поход в кинотеатр


Во время детских каникул в кинотеатрах часто проходят показы детских и подростковых кинолент. На сеансы можно прийти всей семьей или с друзьями.


6. Рукоделие


На каникулах у детей появляется много свободного времени, и чтобы занять школьника, можно преподнести ему в качестве презента набор для рукоделия. Это может быть вышивка, пластилин, пряжа, мозаика, конструктор и т.д.


Куда съездить в Подмосковье на каникулах 25-31 марта


1. Приокско-Террасный заповедник

На юге от Москвы к берегам Оки расположился заповедник, в котором можно увидеть редкие виды растений, птиц и животных. Отличительной чертой заповедника является то, что в нем выращивают зубров. Каждое животное получает имя, начинающееся со слога «Му».

В этом заповеднике школьники смогут поближе познакомится с животными и растениями, а также узнать о том, как они живут в дикой природе.

2. Коломенский кремль


Одна из самых больших крепостей Подмосковья была возведена еще в начале XVI века. Собор в историческом центре Коломны был построен по воле Дмитрия Донского. На фоне купеческих усадеб и особняков получаются очень атмосферные фотографии.

3. Музей игрушки в Сергиевом Посаде


В Сергиевом Посаде находится музей русских народных и западноевропейских игрушек XX века. Школьники с большим удовольствием рассматривают изделия и знакомятся с историей и культурой различных стран. В музее можно увидеть яркие новогодние украшения и трогательные детские портреты, написанные российскими и европейскими художниками.

4. Киногород Piligrim Porto


В Солнечногорском районе Московской области находится необычный киногород. Он появился во время съемок фильма «Записки экспедитора тайной канцелярии». Сюда приезжают, чтобы сделать фотографии фасадов старинных домов, эшафота, посетить храм и постоять за штурвалом большого корабля.

5. Музей русского десерта

В Звенигороде находится музей, в котором школьники всех возрастов смогут отведать сладости. На первом этаже гостей ждут «Чайная», комната с русской печью и зал, который рассказывает о кухне в советской коммуналке. На втором этаже — залы с буфетами и картинами.

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#каникулы
#сладости
#график
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Академик РАО Асмолов: Идея об отмене ЕГЭ — за пределами профессионализма
13 марта 2024, 18:45

Фото: istockphoto.com/mapo

Психолог, педагог, публицист, доктор психологических наук, академик Российской академии образования Александр Асмолов заявил, что инициатива по отмени обязательности сдачи ЕГЭ, которую внесли в Госдуму, бессмысленна и далека от профессионализма.
Он высказал мнение о том, что все споры вокруг ЕГЭ – игра политиков.

«Любое предложение, касающееся образования, носящее бессистемный характер, что-то отменить, а что-то ввести, бессмысленно. Я считаю, что это предложение далеко за пределами профессионализма», – прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Асмолов.

Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР разработала законопроект об отмене обязательных единых государственных экзаменов (ЕГЭ) при выпуске из школы и предоставлении учащимся права выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.

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#школы
#егэ
#законопроект
#лдпр
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В Америке могут запретить TikTok
Конгресс США поддержал законопроект о возможном запрете TikTok
13 марта 2024, 18:41

Фото: iStock/Jon Rehg

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о возможном запрете в стране социальной сети TikTok. Трансляция заседания велась на телеканале C-SPAN.
Конгрессмены США высказались положительно про идею запрета социальной сети TikTok на территории Америки. В поддержку законопроекта отдали свои голоса 352 респондента, против — 65.

С ноября 2022 года соцсеть уже запретили на государственных устройствах свыше двадцати штатов, а некоторые университеты заблокировали доступ к ней в Wi-Fi-сетях своих учебных корпусов.

Компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, утверждает, что администрация Байдена выдвинула требование: либо китайские владельцы приложения продадут свою долю, либо TikTok запретят на территории США. Пресс-секретарь TikTok Морин Шанахан в свою очередь заявила, что переход доли другому собственнику никак не решит возможную угрозу для нацбезопасности Америки.

Власти Америки дают ByteDance шесть месяцев на продажу социальной сети.

Конгрессмены считают, что такие же ограничительные меры стоило бы ввести для любых «приложений, контролируемых противниками».

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#сша
#конгресс сша
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В Госдуме начали работу над изменениями в Налоговый кодекс
13 марта 2024, 18:40

Фото: iStock/blinow61

Государственная дума и правительство России уже приступили к работе над изменениями в Налоговый кодекс, которые предусматривают введение прогрессивной шкалы налогообложения.
Эту информацию подтвердил глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

«Мы стремимся к оперативной реализации этих предложений, поэтому депутаты будут вносить изменения в Налоговый кодекс», — отметил Аксаков.
Идею модернизации налоговой системы высказал в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. Глава государства подчеркнул необходимость осуществить это до 2030 года и предложил рассмотреть возможность увеличения налоговой нагрузки на лиц с высокими доходами.

В последующем Путин высказал поддержку прогрессивному налогообложению в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым. По мнению президента, российское общество и бизнес смогут адекватно воспринять эти новшества.

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Умер вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус
Вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус скоропостижно умер на 54-м году жизни
13 марта 2024, 18:31

Фото: iStock/Boris Ipatov

Вице-президент «Лукойла» Виталий Владимирович Робертус скончался на 54-м году жизни, сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что он начал свой путь в компании как экономист сразу после окончания института и прошел через все ступени карьерного роста.

За 30 лет активной деятельности в «Лукойле» Робертус заслужил уважение не только со стороны коллег, но и отрасли в целом. Его вклад в развитие отечественного топливно-энергетического комплекса был отмечен государственными и ведомственными наградами.

В пресс-службе добавили, что в памяти коллектива «Лукойла» Робертус останется талантливым лидером, многосторонним человеком и отзывчивым другом.

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#развитие
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Стало известно, как в России меняется стоимость жизненно важных лекарств
Мурашко: динамика цен на жизненно важные лекарства не превышает уровня инфляции
13 марта 2024, 18:27

Фото: iStock/MJ_Prototype

Динамика стоимости препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) не превышает уровня инфляции. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках заседания комитета Госдумы по охране здоровья.
«Очень чувствительным для граждан вопросом является контроль за ценами на лекарственные препараты. По ЖНВЛП обеспечиваем сегодня за счет регулирования динамику цен ниже уровня инфляции», — пояснил Мурашко.

При этом он подчеркнул, что введение маркировки препаратов обеспечивает стабильность в данном вопросе.

Ранее стало известно, что более полутора миллионов рецептов на льготные лекарства жители Московской области оформили через интернет благодаря развитию телемедицины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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Конфликту на Украине предрекли перелом из-за истощения ВСУ
Advanced: на Украине может произойти перелом летом 2024 года из-за истощения ВСУ
13 марта 2024, 18:24

Фото: iStock/IherPhoto

К началу лета ситуация в зоне спецоперации может достичь критической точки из-за истощения Вооруженных сил Украины (ВСУ), считают эксперты издания Advanced.
Авторы публикации предупреждают, что без увеличения поддержки со стороны Запада и изменений в стратегии Киева, обстановка на фронте будет только ухудшаться. Они прогнозируют, что точка перелома может наступить уже через несколько месяцев.

В статье подчеркивается, что ВСУ страдают от нехватки боеприпасов и персонала, их боеспособность ослабевает, в то время как возможность мощного прорыва со стороны Вооруженных сил России становится все более реальной. Военные аналитики отмечают, что российские войска успешно создали сложную сеть оборонительных укреплений на протяжении сотен километров, адаптировались к условиям и быстро научились действовать.

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#военные
#всу
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Возраст российской молодёжи могут повысить до 38 лет в ближайшие годы
Глава ВЦИОМ: Молодёжью в России могут оказаться люди до 38 лет
13 марта 2024, 17:48

Фото: iStock/JLco - Julia Amaral

Возраст молодёжи могут повысить как минимум до 38 лет в ближайшие 10 лет. Такое мнение высказал директор ВЦИОМ Валерий Федоров на лекции в рамках образовательной программы на Международной выставке «Россия».
В настоящее время возраст российской молодёжи официально находится на уровне 35 лет. Президент России Владимир Путин в 2020 году подписал закон о молодёжной политике в РФ, который закрепил это положение на государственном уровне.

Валерий Федоров поделился своим мнением по вопросу расширения данной категории до 38 лет. Он назвал основанием для такого изменения даже не стремление порадовать вроде бы уже не совсем молодых людей, а желание распространить государственные программы поддержки и помощи на россиян, которые постарше.

Федоров отметил, что возраст молодёжи может подняться до 38 лет в перспективе ближайших десяти лет, не раньше.

«Скорее всего планка будет расти и дальше, но не быстро. Это связано и с общей продолжительностью жизни. Сейчас одна из главных задач для России — повысить продолжительность жизни в стране», — добавил он.

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