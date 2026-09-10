Названы районы Москвы с наименьшим ростом цен на вторичные квартиры
В Ивановском районе Москвы вторичное жильё подорожало меньше всего
С начала текущего года квартиры на вторичном рынке жилья не подешевели ни в одном из районов Москвы. Однако наименьший рост цен зафиксировали в Ивановском, такие данные привели аналитики компании «Инком-Недвижимость».
Так, за девять месяцев 2026 года квадратный метр «вторички» в Москве подорожал на 7,9%, до 309,4 тыс. руб. Тем не менее в трёх районах цены выросли менее чем на 3%, пишет «РБК Недвижимость».
«Наименьший рост цен зафиксирован в районе Ивановское. К концу августа средняя цена 1 кв. м в этой локации составила 228,7 тыс. руб., что лишь на 2,1% больше январского показателя», — говорится в материале издания.
Район Лианозово занял второе место по увеличению средней цены квадратного метра жилья. С начала года этот показатель поднялся на 2,7% и достиг 249,8 тыс. рублей. Третье место досталось району Орехово-Борисово Северное, где средняя стоимость квадратного метра выросла на 2,9%, достигнув 255,3 тыс. рублей.