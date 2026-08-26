В Новосибирской области растут продажи вторичного жилья

26 августа 2026, 14:50

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В июле текущего года Новосибирская область вошла в топ-10 в общероссийском рейтинге по числу продаж на рынке вторичного жилья. Такие данные приводит аналитический центр «Авито Недвижимость».





Так, лидером России по числу сделок на вторичном рынке в июле оказалась Московская область. На втором месте оказалась Москва, далее следуют Санкт-Петербург, Свердловская область и Краснодарский край.





«Заметную динамику продемонстрировала Новосибирская область. За месяц регион поднялся с 11-го на 8-е место по количеству сделок. В июле число продаж здесь увеличилось на 24% по сравнению с июнем и сразу на 49% относительно июля 2025 года», — сообщает Om1 Новосибирск.