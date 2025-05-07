Названы районы Петербурга где абонемент в фитнес-клуб стоит дешевле всего

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Согласно информации от геосервиса 2ГИС, за последний год (с февраля 2024 по февраль 2025) количество фитнес-клубов в 16 российских городах-миллионниках увеличилось на 8,8%. Наибольший рост наблюдается в Воронеже (14%), Санкт-Петербурге (13%) и Волгограде (12%). Москва занимает четвёртое место с увеличением числа фитнес-клубов на 11%, а замыкает пятёрку лидеров Краснодар.
Единственным городом среди миллионников, где за год количество фитнес-клубов сократилось, стал Омск, где снижение составило 2%. Тем не менее, в Омске фитнес-услуги остаются наиболее доступными: средняя цена месячного абонемента составляет 2119 рублей, сообщет «Петербургский дневник».
В среднем по городам-миллионникам стоимость абонементов за последний год возросла на 15%. Самыми дорогими остаются занятия фитнесом в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, тогда как более доступными они остаются в Волгограде и Перми, помимо Омска. Наибольшее удорожание фитнес-услуг зафиксировано в Красноярске (28%) и Уфе (27%). В Москве и Петербурге средняя стоимость абонемента увеличилась на 10% и 5% соответственно.
По количеству фитнес-клубов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар и Екатеринбург. Эксперты проанализировали районы Северной столицы, чтобы выяснить, где больше мест для занятий фитнесом и где абонементы стоят дешевле.
В Санкт-Петербурге средние цены на абонементы варьируются в зависимости от района. Например, в Приморском районе стоимость составляет 4200 рублей, тогда как во Фрунзенском районе абонементы более доступны – около 2500 рублей. Самые высокие цены наблюдаются в Петроградском районе, где они достигают 7500 рублей, а в Центральном районе средняя стоимость остаётся на уровне 5500 рублей.
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В среднем по городам-миллионникам стоимость абонементов за последний год возросла на 15%. Самыми дорогими остаются занятия фитнесом в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, тогда как более доступными они остаются в Волгограде и Перми, помимо Омска. Наибольшее удорожание фитнес-услуг зафиксировано в Красноярске (28%) и Уфе (27%). В Москве и Петербурге средняя стоимость абонемента увеличилась на 10% и 5% соответственно.
По количеству фитнес-клубов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар и Екатеринбург. Эксперты проанализировали районы Северной столицы, чтобы выяснить, где больше мест для занятий фитнесом и где абонементы стоят дешевле.
В Санкт-Петербурге средние цены на абонементы варьируются в зависимости от района. Например, в Приморском районе стоимость составляет 4200 рублей, тогда как во Фрунзенском районе абонементы более доступны – около 2500 рублей. Самые высокие цены наблюдаются в Петроградском районе, где они достигают 7500 рублей, а в Центральном районе средняя стоимость остаётся на уровне 5500 рублей.
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Анастасия Хохлова