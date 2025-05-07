Названы районы Петербурга где абонемент в фитнес-клуб стоит дешевле всего

В апреле 2025 года корейские автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris стали самыми дешевеющими моделями на рынке автомобилей с пробегом, снизившись в цене на 11,1% и 11,2% соответственно по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе «Авито Авто».