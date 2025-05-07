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Названы районы Петербурга где абонемент в фитнес-клуб стоит дешевле всего

Во Фрунзенском районе Петербурга абонементы более доступны
Фото: iStock/dusanpetkovic

Фото: iStock/dusanpetkovic

Согласно информации от геосервиса 2ГИС, за последний год (с февраля 2024 по февраль 2025) количество фитнес-клубов в 16 российских городах-миллионниках увеличилось на 8,8%. Наибольший рост наблюдается в Воронеже (14%), Санкт-Петербурге (13%) и Волгограде (12%). Москва занимает четвёртое место с увеличением числа фитнес-клубов на 11%, а замыкает пятёрку лидеров Краснодар.
Единственным городом среди миллионников, где за год количество фитнес-клубов сократилось, стал Омск, где снижение составило 2%. Тем не менее, в Омске фитнес-услуги остаются наиболее доступными: средняя цена месячного абонемента составляет 2119 рублей, сообщет «Петербургский дневник».

В среднем по городам-миллионникам стоимость абонементов за последний год возросла на 15%. Самыми дорогими остаются занятия фитнесом в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, тогда как более доступными они остаются в Волгограде и Перми, помимо Омска. Наибольшее удорожание фитнес-услуг зафиксировано в Красноярске (28%) и Уфе (27%). В Москве и Петербурге средняя стоимость абонемента увеличилась на 10% и 5% соответственно.

По количеству фитнес-клубов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар и Екатеринбург. Эксперты проанализировали районы Северной столицы, чтобы выяснить, где больше мест для занятий фитнесом и где абонементы стоят дешевле.

В Санкт-Петербурге средние цены на абонементы варьируются в зависимости от района. Например, в Приморском районе стоимость составляет 4200 рублей, тогда как во Фрунзенском районе абонементы более доступны – около 2500 рублей. Самые высокие цены наблюдаются в Петроградском районе, где они достигают 7500 рублей, а в Центральном районе средняя стоимость остаётся на уровне 5500 рублей.

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«Три мозга»: Диетолог рассказала удивительный факт о человеческом организме
Диетолог Соломатина: в организме человека три мозга
07 мая 2025, 11:35

Фото: iStock/magicmine

В современном мире особенное внимание стали уделять кишечнику, говоря, что от него зависит работа всего организма. Но как же сердце и вся центральная нервная система? В каком иерархии они находятся?
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саломатина в беседе с «Радио 1» рассказала, что в Китае считают, что у человека три мозга: первый — сердце — император, второй — мозг, центральная нервная система — стратег, третий — кишечник — полководец.

«Получается, что мозг у кишечника свой, он вырабатывает определенные вещества, слышит другие части организма, трансформирует их и посылает другим системам. В микробиоме есть условно патогены, у которых свои задачи и свое питание», — объяснила эксперт.

По ее словам, кишечник не является централизованной системой, где-то все работает локально, потому что это узел, который посылает сигналы в другие компоненты организма.

«Первая кочка, первая эпидемия, стресс, и все развалилось», — отметила эксперт.

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Метеорологи рассказали о погоде в Москве летом
Метереологи не ожидают температурных рекордов летом в Москве
07 мая 2025, 11:05

Фото: iStock/SUNG YOON JO

Метереологи поделились прогнозами по погоде в Москве летом. Как было отмечено, нельзя точно строить долгосрочный прогноз.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столице России летом температурный режим будет находиться в пределах нормы или чуть выше.

«Максимум, что можно сказать: летом в центре европейской России, в частности в Москве и Московской области, ожидается температура около и выше нормы, возможна неоднородность погодных условий», — рассказал Вильфанд «Вечерней Москве».
Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова ожидает, что некоторые летние дни будут превышать отметку 30 градусов. Но маловероятно установление нового рекорда, когда в 2010 году более месяца стояла экстремальная жара.

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Онлайн-энциклопедия «Рувики» представила обширную базу героев СССР и России
07 мая 2025, 10:53

Фото: iStock/Olga Chetvergova

Интернет-энциклопедия «Рувики» составила уникальную базу героев СССР и России. Кроме того, по количеству статей данный ресурс обогнал «Википедию»: 2 млн 114 тыс. материалов против 2 млн 43 тысяч.
Как сообщили в пресс-службе «Рувики», проект «Наши герои — наша история» обновили, теперь он состоит из трёх самостоятельных разделов: «Герои Великой Отечественной войны», «Герой СССР» и «Герой России». В проекте собрано более 14 тыс. биографий героев СССР и России. При этом пользователи могут написать о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны, сообщил генеральный директор онлайн-платформы Владимир Медейко.
«На сегодняшний день в ней (в базе — прим. ред.) собрано 12777 биографий героев СССР и 1530 статей о героях России», — уточнил Медейко.
В конце 2024 года онлайн-энциклопедия внедрила Yandex GPT, став первым российским ресурсом с ИИ. Нейросеть формулирует быстрый ответ на вопрос, пересказывает его в разных стилях, делает выжимку из длинных материалов. Известно, что посещаемость сайта энциклопедии составила 22 миллиона человек за первый квартал 2025 года.

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Hyundai Solaris и Kia Rio подешевели
Kia Rio и Hyundai Solaris с пробегом подешевели на 11 процентов в апреле
07 мая 2025, 08:56

Фото: iStock/DarthArt

В апреле 2025 года корейские автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris стали самыми дешевеющими моделями на рынке автомобилей с пробегом, снизившись в цене на 11,1% и 11,2% соответственно по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе «Авито Авто».
Среди десяти наиболее популярных моделей, интересовавших пользователей платформы, семь автомобилей также подешевели. Средняя цена на Kia Rio и Hyundai Solaris составила 950 тысяч рублей. Кроме того, три модели — Lada Kalina (-6,8%), Ford Focus (-5,9%) и Lada Granta (-5,3%) — потеряли более 5% в стоимости.

По словам директора направления «Автомобили с пробегом» в «Авито»Андрея Ковалева, увеличение числа предложений на рынке влияет на динамику цен, создавая благоприятные условия для покупателей. Однако он подчеркнул, что цена каждого автомобиля зависит от множества факторов, включая пробег, состояние и комплектацию.

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#автомобили
#цена
#пробег
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Россиянам назвали условия, при которых грозят последствия за перевод денег другу
07 мая 2025, 08:45

Фото: iStock/A stockphoto

Основатель проекта — стартапа «Самбанкинг» экономист Борис Фролов в беседе с RT назвал россиянам условия, при которых грозят последствия за перевод денег другу.
«Когда на карту регулярно поступают крупные суммы от одного и того же лица — особенно если эти переводы не укладываются в рамки официальных доходов, — налоговая вправе заинтересоваться источником средств. Если у инспектора возникают вопросы, он может направить запрос в банк, получить выписки по операциям и начать проверку», — приводит RT слова Фролова.

Эксперт подчеркнул, что в результате проверки гражданам могут доначислить налог, пени, штраф. Экономист добавил, что сам перевод не равен доходу, однако если отсутствуют необходимые документы и объяснения, то он может быть им признан.

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