Россияне раскрыли, на что им чаще всего не хватает времени

В семье известной певицы Ирины Понаровской произошла трагедия — ушел из жизни ее единственный сын Энтони Родд. Его отцом был американский музыкант. Пара долгое время не могла стать родителями, поэтому их ребенок был окружен большой любовью и заботой. Что произошло с молодым наследником артистки расскажет редакция «Радио 1».