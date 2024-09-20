Россияне раскрыли, на что им чаще всего не хватает времени

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Опрос «АльфаСтрахования» показал, что большинству россиян не хватает времени на сон.
На втором месте в этом рейтинге время на чтение и саморазвитие, на третьем – на спорт. Также россияне хотели бы больше времени посвящать семье, домашним животным, друзьям и близким.
Как передаёт RT, большинство респондентов отметили, что больше всего времени у них занимает работа.
А исследование сервиса по поиску работы SuperJob показало, что каждый пятый программист не откликается на вакансии, предполагающие прохождение теста.
Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и СберПодбор показал, что при поиске работы 83% россиян испытывают стресс.
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Как передаёт RT, большинство респондентов отметили, что больше всего времени у них занимает работа.
А исследование сервиса по поиску работы SuperJob показало, что каждый пятый программист не откликается на вакансии, предполагающие прохождение теста.
«Создание системы подтверждения компетенций разработчиков ПО – дело непростое, оно потребует привлечения высококвалифицированных специалистов, экспертов в ИT. В большей степени такая система нужна государству в бюджетной сфере, где больше регламентов и бюрократии, то есть нужны чёткие и понятные грейды», – приводит АГН «Москва» результаты исследования.
Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и СберПодбор показал, что при поиске работы 83% россиян испытывают стресс.
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Мелисса Тимофеева