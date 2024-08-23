Названы регионы РФ, где есть высокая потребность в шахтёрах

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По данным пресс-службы рекрутингового сервиса hh.ru, самый большой спрос на шахтёров наблюдается в Кемеровской области.
Далее в этом рейтинге следуют Иркутская область, Красноярский край, Новосибирская область, Забайкальский край, а также Ростовская область и Хабаровский край.
Как передаёт Газета.ру, работодателям нужны такие специалисты, как еодезисты, разнорабочие, машинисты и геологи.
Кроме того, отмечается, что в России сейчас открыто 1 027 вакансий для шахтеров с зарплатой 121 тыс. рублей в среднем.
Ранее сообщалось, что согласно результатам исследования, проведённого финансовым маркетплейсом «Сравни», около половины опрошенных россиян считают достойным уровнем заработной платы сумму от 100 000 до 200 000 рублей.
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Названа достойная зарплата у россиян
Как передаёт Газета.ру, работодателям нужны такие специалисты, как еодезисты, разнорабочие, машинисты и геологи.
Кроме того, отмечается, что в России сейчас открыто 1 027 вакансий для шахтеров с зарплатой 121 тыс. рублей в среднем.
Ранее сообщалось, что согласно результатам исследования, проведённого финансовым маркетплейсом «Сравни», около половины опрошенных россиян считают достойным уровнем заработной платы сумму от 100 000 до 200 000 рублей.
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Мелисса Тимофеева