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Названы регионы РФ, где есть высокая потребность в шахтёрах

hh.ru: Шахтёры нужны Кузбассу
23 августа 2024, 20:05
Фото: iStock/tifonimages

Фото: iStock/tifonimages

По данным пресс-службы рекрутингового сервиса hh.ru, самый большой спрос на шахтёров наблюдается в Кемеровской области.
Далее в этом рейтинге следуют Иркутская область, Красноярский край, Новосибирская область, Забайкальский край, а также Ростовская область и Хабаровский край.

Как передаёт Газета.ру, работодателям нужны такие специалисты, как еодезисты, разнорабочие, машинисты и геологи.



Кроме того, отмечается, что в России сейчас открыто 1 027 вакансий для шахтеров с зарплатой 121 тыс. рублей в среднем.

Ранее сообщалось, что согласно результатам исследования, проведённого финансовым маркетплейсом «Сравни», около половины опрошенных россиян считают достойным уровнем заработной платы сумму от 100 000 до 200 000 рублей.

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В России увеличился спрос на строящееся жильё
23 августа 2024, 20:17

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Генеральный директор пре-девелопера Ольга Гусева заявила об увеличении спроса на строящееся жильё в российских регионах.
Она отметила, что самый большой спрос был выявлен в Южном федеральном округе, Дальневосточном и Центральном округах.

«Наиболее заметный рост числа сделок на рынке долевого строительства в регионах произошёл во втором квартале 2024 года. Тогда количество сделок увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным кварталом 2023 года, в то время как в первом квартале 2024 года рост составил лишь 9%. Эта динамика обусловлена ожиданием завершения программы субсидирования ипотеки в рамках господдержки», — пояснила в беседе с Газета.ру Гусева.

Ранее сообщалось, что реализация программы реновации началась в подмосковном Фрязине, согласно плану, в городе снесут более 40 ветхих домов.

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Звезду «Галилео» лишили прав за пьяное вождение
Актера Бориса Репетура на полтора года лишили водительских прав за нарушение ПДД
23 августа 2024, 19:29

Фото: iStock/anyaberkut

Актера Бориса Репетура, который известен по озвучиванию шоу «Галилео» и работе в театре и кино, лишили водительских прав за пьяное вождение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.
Отмечается, что Репетур получил штраф в размере 30 тысяч рублей, с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года.

Борис Репетур является «закадровым голосом» многих российских телевизионных передач. Он также озвучил около тысячи рекламных роликов. В 1995-1998 годах вместе с Антоном Зайцевым Репетур вел телепередачу «От винта!».

Ранее сообщалось, что суд Лысогорского района Саратовской области оштрафовал депутата Госдумы Валерия Рашкина. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Россиянам раскрыли, можно ли в РФ не платить по кредиту
Юрист Кваша назвал единственный случай законной неуплаты кредита
23 августа 2024, 19:12

Фото: iStock/alexialex

Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша заявил, что законом предусмотрено списание кредитных обязательств с граждан, погибшим в ходе участия в специальной военной операции.
«Не возвращать кредит человек может только в том случае, если он с доблестью погибнет при участии в СВО. Другие варианты у нас отсутствуют. Если человек просто умрет, кредитные обязательства перейдут на его наследников. Банковская система хорошо защищена со стороны закона, и говорить о том, что в России есть какие-то возможности не отдавать кредиты, не приходится», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кваша.

Специалист также напомнил о существующей процедуре банкротства.

А юрист Сергей Истомин отметил, что в случае утери водительского удостоверения восстановить документ можно через «Госуслуги».

«Если вы потеряли водительское удостоверение, вы можете продолжить ездить на машине. Будет выдана копия документа, которая позволяет управлять автомобилем с момента утери прав до их восстановления. Пересдавать экзамен после утери прав не требуется. Кроме того, существует возможность восстановления водительского удостоверения через «Госуслуги», — пояснил в беседе с «Известиями» Истомин.

Ранее управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры» юрист Илья Русяев заявлял, что за вербовку людей в ряды террористов может грозить до 20 лет лишения свободы.

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В Москве состоялся мастер-класс «Фотопроект: от замысла до реализации»
23 августа 2024, 18:17

Фото: iStock/Wavebreakmedia

В Москве в рамках фотоконкурса «Планета Москва» состоялся мастер-класс на тему «Фотопроект: от замысла до реализации».
Провела его автор снимков, победитель различных фотоконкурсов, участник выставок Наталья Шатохина.

«Столицей гордятся, её хвалят и любуются им — и всё это отразилось в фотоработах участников. В этом конкурсе нет проигравших — есть только победители, сумевшие найти вдохновение в динамичном развитии любимого города», — приводит «Вечерняя Москва» комментарий министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

А в Кузбассе в честь Дня шахтёра состоялось авиашоу.

«Ведомые нашим земляком Денисом Кузнецовым летчики продемонстрировали групповой и одиночный пилотаж на истребителях МиГ-29», — приводит «Сiбдепо» слова временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области Ильи Середюка.

Ранее сообщалось, что в парке «Дулёвский» Орехово-Зуевского городского округа Московской области 24 августа пройдёт VII областной фарфоровый фестиваль «Агашка».

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#победители
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Россиянам озвучили самый выгодный для покупки вид малогабаритного жилья
Брокер Ракута рекомендовал покупать студии
23 августа 2024, 18:02

Фото: iStock/Madhourse

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что при выборе среди малогабаритного жилья между студией или отдельной комнатой в квартире стоит выбрать первое.
«Если человек выбирает между студией и отдельной комнатой в квартире, лучше остановиться на студии, которая будет иметь свой кадастровый номер и принадлежать человеку полностью. К тому же, комнату на общей жилой площади продать сложно, а жить там зачастую нелегко, потому что соседи всегда разные», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Ракута.

До этого вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал Московскую и Ленинградскую области, а также Краснодарский край лидерами по вводу в эксплуатацию нового жилья.

«Московская область, Ленинградская область и Краснодарский край. Это лидеры, которые вводят больше одного метра на человека. Также у нас хороший объём ввода всегда в Татарстане и в Башкирии. Сейчас начинает Нижний Новгород неплохо подтягиваться», — прокомментировал в беседе с RT Хуснуллин.

Ранее стало известно, что подмосковные предприниматели получили около 240 объектов с момента запуска региональной программы «Недвижимость за 1 рубль».

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#недвижимость
#квартира
#строительство
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В лесу и на дне: в Подмосковье нашли две миномётные мины
23 августа 2024, 17:17

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Две миномётные мины времён Великой Отечественной войны были обнаружены в Рузском и Дмитровском округах Московской области, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Одну из мин нашли во время прогулки дети. Боеприпас лежал на дне пересохшего пруда в деревне Поповское Дмитровского городского округа. Вторую мину обнаружили грибники: снаряд находился в лесу на расстоянии 600 метров от деревни Игнатьево Рузского городского округа», — говорится в сообщении.
О подозрительных находках жители сообщили в единую службу спасения «Система-112». Прибывшие на место специалисты идентифицировали боеприпасы как миномётные мины пятидесятимиллиметрового калибра, бывшие на вооружении во время ВОВ. После этого взрывотехники, соблюдая технику безопасности, утилизировали снаряды.

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#великая отечественная война
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#спасатели
#рузский городской округ
#дмитровский городской округ
#мособлпожспас
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Строительная готовность поликлиники на 600 посещений в Лобне превысила 90%
23 августа 2024, 16:52

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Поликлинику центральной городской больницы, рассчитанную на 600 посещений за смену, возводят в Лобне, строительная готовность будущего медучреждения составляет уже более 90%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте ведётся устройство слаботочных сетей, уборка помещений и расстановка мебели, а также благоустройство прилегающей территории. В работах задействовано 95 человек, используется четыре единицы спецтехники», — отмечается в сообщении.
Общая площадь здания составляет 11,7 тыс. квадратных метров. Такая крупная поликлиника поможет на много лет вперёд решить вопрос доступности медицинской помощи, особенно удобно станет жителям микрорайонов, расположенных в северной части округа: они составят основную часть пациентов нового медицинского учреждения.

Поликлиника заработает уже в текущем году.

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#поликлиника
#министерство строительного комплекса мо
#строительство
#здравоохранение
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Победила в лотерее, но живет на пособия: почему выигравшей 90 млн девушке сейчас нечем кормить детей
23 августа 2024, 16:43

Фото: istockphoto/payphoto

В 2003 году 16-летняя британка Келли Роджерс выиграла в лотерее почти два миллиона фунтов стерлингов (90 млн рублей), чем прославилась на всю Англию. Девушка вскоре приобрела элитное жилье и исполнила свою самую заветную мечту, однако, как оказалось, эта сказка имела печальный финал. О том, как сложилась судьба юной миллионерши расскажет редакция «Радио 1».

16-летняя британка выиграла в лотерею


Получив выигрыш, Келли Роджерс покинула родительский дом и переехала в роскошный особняк, который приобрела за 180 тысяч фунтов. Затем британка исполнила свою давнюю мечту и сделала операцию по увеличению груди. Вскоре девушка встретила свою настоящую любовь. Казалось бы, жизнь начала налаживаться, но не тут-то было. Из-за внезапно свалившегося богатства девушка пристрастилась к запрещенным веществам.

Позже она призналась журналистам, что потратила на наркотики 250 тысяч фунтов — сумму, превышающую стоимость ее дома.

Однако даже эти расходы бледнеют на фоне того, сколько денег «одалживали» у Роджерс ее друзья.

«Некоторые просили у меня деньги на новые автомобили или учебу, и я просто не могла отказаться, хотя понимала, что рядом много случайных людей», — рассказывала британка.

Она также поделилась историей, когда на одной из вечеринок кто-то вынул из ее сумочки банковскую карту, и все начали расплачиваться ею за смартфоны и ноутбуки. В этот же период исчез возлюбленный девушки, оставив ее с маленькими детьми.

«В итоге 550 тысяч фунтов ушло на жилье для всей семьи, 300 тысяч — на одежду, макияж и татуировки, 250 тысяч — на путешествия за границу, 190 тысяч — на подарки родственникам и так далее», — подсчитала свои растраты девушка.

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

ДТП и наркотики


Британская пресса вскоре забыла о Роджерс, пока некоторое время назад она вновь не привлекала к себе внимание.

33-летняя мать четверых детей Келли Роджерс потеряла контроль над своим внедорожником, съехала с дороги и врезалась в ограждение на ферме. Прибывшие полицейские столкнулись с её неадекватным поведением: Келли попыталась сбежать, и правоохранителям пришлось применить силу, используя перцовый баллончик, чтобы её успокоить. Результаты экспресс-теста на наркотики подтвердили, что недавно девушка принимала запрещённые вещества.

В конечном итоге, у бывшей миллионерши отобрали водительские права на 22 месяца, а половину этого срока ей запрещено покидать дом после наступления ночи — соблюдение этого комендантского часа будет контролироваться специальным браслетом на её лодыжке. Из её прежнего богатства осталась только скромная дача и машина. Теперь девушке не хватает доходов, чтобы обеспечить четверых детей, поэтому она недавно подала заявление на получение государственной помощи.


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В Госдуму внесут законопроект о запрете массовых спам-звонков
Минцифры: в Госдуму в сентябре внесут проект о запрете массовых спам-звонков
23 августа 2024, 16:33

Фото: iStock/Three Spots

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций планирует внести в Госдуму законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны в России. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.
Он отметил, что данная инициатива будет внесена на рассмотрение уже в сентябре текущего года. Шадаев выразил уверенность, что закон будет принят.

Напомним, глава Минцифры анонсировал запрет массовых спам-звонков на конференции «Телеком Будущего — 2024», которая состоялась в апреле. По его словам, среди российских абонентов выработалось «крайне напряженное отношение» к коммерческим обзвонам.

Ранее жителям Московской области назвали типичные фразы телефонных мошенников. О различных уловках и используемых злоумышленниками выражениях, подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#мошенники
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