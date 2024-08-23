Названы регионы РФ, где есть высокая потребность в шахтёрах

В 2003 году 16-летняя британка Келли Роджерс выиграла в лотерее почти два миллиона фунтов стерлингов (90 млн рублей), чем прославилась на всю Англию. Девушка вскоре приобрела элитное жилье и исполнила свою самую заветную мечту, однако, как оказалось, эта сказка имела печальный финал. О том, как сложилась судьба юной миллионерши расскажет редакция «Радио 1».