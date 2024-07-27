Названы регионы России, где больше всего популярны антиутопии

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Исследование Литрес показало, что больше всего любителей книг в жанре антиутопий оказалось в Адыгее (1,36% от всех проданных книг в регионе) и Северной Осетии (1,30%).
В топ-регионов в этом рейтинге также вошли Москва (1,27%), Санкт-Петербург (1,21%), Еврейская автономная область и Ямало-Ненецкий автономный округ (оба — по 1,19%).
Как передаёт Газета.ру, меньше всего интересуются такими книгами в Ингушетии, Калмыкии и Карачаево-Черкессии.
Ранее совместный опрос группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и сервиса «Автокод» показал, что 53% россиян считают, что за последний год культура вождения в их регионах ухудшилась. Так, 68% опрошенных высказали мнение о том, что водители на дороге стали агрессивнее.
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Как передаёт Газета.ру, меньше всего интересуются такими книгами в Ингушетии, Калмыкии и Карачаево-Черкессии.
Ранее совместный опрос группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и сервиса «Автокод» показал, что 53% россиян считают, что за последний год культура вождения в их регионах ухудшилась. Так, 68% опрошенных высказали мнение о том, что водители на дороге стали агрессивнее.
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Мелисса Тимофеева