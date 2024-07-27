Опрос зафиксировал преимущество Трампа над Харрис

Фото: сайт Дональда Трампа
Экс-президент США Дональд Трамп опережает вице-президента Камалу Харрис по рейтингу поддержки. Такие результаты показал опрос, проведенный изданием The Wall Street Journal (WSJ).
За Трампа готовы проголосовать 49 процентов американцев, а за Харрис – 47 процентов.
Ранее опрос New York Times/Siena College показал, что Трампа поддерживают 48 процентов, а – 47.
В то время как Трамп уже официально является кандидатом в президенты от Республиканской партии, Харрис находится в процессе подготовки к выдвижению и готова для борьбы за Белый дом.
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Ранее опрос New York Times/Siena College показал, что Трампа поддерживают 48 процентов, а – 47.
В то время как Трамп уже официально является кандидатом в президенты от Республиканской партии, Харрис находится в процессе подготовки к выдвижению и готова для борьбы за Белый дом.
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Александр Климов