Названы регионы России с самой доступной ипотекой

08 июня 2026, 08:32

Аналитики М2 зафиксировали снижение ипотечной нагрузки в большинстве регионов РФ

Фото: Istock/Nikita Burdenkov

Рыночные ипотечные ставки снижаются, и финансовая нагрузка на заёмщиков уменьшилась в большинстве регионов РФ. В ряде субъектов доступность жилья достигла комфортных значений.