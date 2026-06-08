Названы регионы России с самой доступной ипотекой
Рыночные ипотечные ставки снижаются, и финансовая нагрузка на заёмщиков уменьшилась в большинстве регионов РФ. В ряде субъектов доступность жилья достигла комфортных значений.
Такую информацию сообщили «Газете.Ru» аналитики центра экосистемы недвижимости М2. Специалисты использовали сведения Росстата и смоделировали покупку квартиры 57,6 кв. м с первоначальным взносом 30% на 30 лет.
В Санкт-Петербурге ежемесячный платёж по рыночной ипотеке сократился на 38%, в Москве — на 26%, в Московской области — на 21%. Соотношение требуемого дохода к средней зарплате в столицах — 2,6 при среднем по стране 1,8. В регионах-миллионниках ипотечная нагрузка снизилась на 26%. Медианное соотношение требуемого дохода к зарплате там — около 1,9.
В лидерах рейтинга — Мурманская область (0,9), Магаданская область (1), Ненецкий и Ханты-Мансийский АО (1,1), Сахалинская область и ЯНАО (1,2). Здесь зарплаты позволяют комфортно выплачивать ипотеку даже при дорогом жилье.
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