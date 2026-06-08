Ученые нашли способ предсказать продолжительность жизни

08 июня 2026, 08:16

Nature: Активность генов CDKN1A и LGALS3 помогает определить риск ранней смерти

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Исследователи проанализировали более 11 000 образцов тканей мышей, крыс, макак и человека и нашли общие молекулярные признаки старения. Эти изменения помогают оценить, с какой скоростью увядает организм, и указывают на риск ранней смерти. Об этом сообщает Nature.