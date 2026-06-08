Ученые нашли способ предсказать продолжительность жизни
Исследователи проанализировали более 11 000 образцов тканей мышей, крыс, макак и человека и нашли общие молекулярные признаки старения. Эти изменения помогают оценить, с какой скоростью увядает организм, и указывают на риск ранней смерти. Об этом сообщает Nature.
Команда выделила гены, чья активность меняется с возрастом одинаково у разных видов и типов клеток. Особое внимание ученые обратили на CDKN1A и LGALS3. Белки этих генов связаны с более высоким риском ранней смерти и развитием сразу нескольких хронических заболеваний.
Авторы работы показали, что старение идет через несколько процессов. Среди них хроническое воспаление, постепенное «уставание» клеток, замедление обмена веществ и накопление повреждений ДНК. Опыты на клетках и животных показали, что ряд вмешательств может замедлять эти изменения или частично обращать их. В их числе перепрограммирование клеток, омоложение через соединение молодых и старых особей и раннее развитие эмбрионов.
Для точной оценки этих изменений ученые создали алгоритм «часы старения». Он измеряет «возраст» разных процессов в клетках и показывает, какие системы стареют быстрее. Алгоритм показал, что хронические болезни ускоряют старение через воспаление. При этом диета с ограничением калорий и снижение активности гена Klotho помогают улучшать работу митохондрий и обмен веществ.
Исследователи считают, что эти результаты помогут создать новые методы для замедления старения и поддержки здоровья на клеточном уровне.
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