Роспотребнадзор подготовил основания для прекращения продажи БАДов
Роспотребнадзор разработал проект приказа, который может кардинально изменить рынок биологически активных добавок, пишет РИА Новости.
Новый документ содержит список оснований для запрета на продажу таких продуктов.
Основные причины для прекращения реализации добавок включают отсутствие государственной регистрации и наличие запрещенных веществ в составе. Также под запрет попадут товары, которые не соответствуют установленным нормам или продаются под видом пищевых добавок. Недостоверная информация о продавце также станет основанием для запрета.
Приказ вступит в силу 1 марта 2026 года и останется актуальным до 1 марта 2032 года. Это решение может значительно повлиять на рынок и обеспечить защиту потребителей от потенциально опасных продуктов.
