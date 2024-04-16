Названы регионы, жителям которых лучше застраховать жильё от стихийных бедствий

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Президент Института современного развития Игорь Юргенс заявил, что застраховать жильё от природных бедствий, в первую очередь, стоит жителям Дальнего Востока и Юга России.
Первым – из-за заливов и наводнений, вторым – из-за возможных землетрясений.
При этом, он выразил уверенность в том, что жители регионов, пострадавших сейчас от паводков, получат все положенные им компенсации из резервных фондов правительства и президента.
Он добавил, что при заключении договора о страховании все условия обговариваются, поэтому при наступлении бедствия никаких разночтений здесь быть не может. Единственный вопрос, по его словам, — цена и объём оказываемых услуг, а также сумма, которая покроет расходы.
Ранее в Иволгинском районе Республики Бурятия паводок подтопил дома. Отмечалось, что были эвакуированы 22 человека, в том числе шесть детей.
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«Люди и сами должны думать о том, где они строятся, а если места потенциально опасные, то оформлять страховку. Ведь у нас есть регионы Дальнего Востока, где заливы и наводнения являются регулярным событием, и регионы Юга России, где велика вероятность землетрясений», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Юргенс.
При этом, он выразил уверенность в том, что жители регионов, пострадавших сейчас от паводков, получат все положенные им компенсации из резервных фондов правительства и президента.
Он добавил, что при заключении договора о страховании все условия обговариваются, поэтому при наступлении бедствия никаких разночтений здесь быть не может. Единственный вопрос, по его словам, — цена и объём оказываемых услуг, а также сумма, которая покроет расходы.
Ранее в Иволгинском районе Республики Бурятия паводок подтопил дома. Отмечалось, что были эвакуированы 22 человека, в том числе шесть детей.
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Мелисса Тимофеева