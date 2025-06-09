В Госдуме предложили запретить иностранцам въезд в страну за оскорбление РФ
Депутаты Госдумы предложили запретить иностранцам въезд в страну за оскорбление РФ. Об этом сообщает газета «Известия».
«Если изменения будут приняты, закон позволит штрафовать иностранцев при въезде... Кроме того, поправки дадут возможность привлекать к ответственности иноагентов и уехавших россиян, если они нарушат статьи административного кодекса», — передает издание.
Как рассказал автор законопроекта, член фракции «Единая Россия» Айрат Фаррахов, законопроект направлен на то, чтобы наказывать правонарушителем, оскорблявших РФ во время спецоперации уже после ее завершения. Соответсвующую инициативу уже готова поддержать партия «Справедливая Россия — За правду», о чем заявил сам глава объеденения Сергей Миронов.