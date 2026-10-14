Стало известно о состоянии мальчика, которого в Петербурге пыталась убить родная мать

14 октября 2026, 06:37

Мальчик, которого мать пыталась утопить в Петербурге, все еще находится в коме

Фото: iStock/wattanaphob

Стало известно о состоянии мальчика, которого пыталась убить родная мать в Петербурге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.