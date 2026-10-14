Стало известно о состоянии мальчика, которого в Петербурге пыталась убить родная мать
Стало известно о состоянии мальчика, которого пыталась убить родная мать в Петербурге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Напомним, что о случившемся стало известно 10 октября. Женщина пыталась расправиться с ребенком, который имеет ограниченные возможности здоровья, у Дудергофского озера. Несовершеннолетний смог выбраться на берег и добраться до прохожих, которые вызвали скорую помощь. Мать мальчика арестовали на два месяца по делу о покушении на убийство.
Врачи приняли решение ввести пострадавшего в искусственную кому. Они продолжают делать все возможное, чтобы помочь малолетнему. По последней информации, его состояние специалисты все еще оценивают как тяжелое.
Ранее петербурженка рассказала, что испытывала сильную эмоциональную нестабильность в период, когда решилась на преступление. За медицинской помощью она не обращалась, поскольку муж посоветовал не делать этого. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: