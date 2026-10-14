Россиянам назвали годы с рекордным числом погибших от нападения медведей
В России фиксировали годы, когда от нападений медведей погибали до 80 человек — это максимальный известный показатель. Об этом в беседе с ТАСС рассказал зоолог, кандидат биологических наук, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.
Особенно сложная обстановка с выходом медведей к населённым пунктам сейчас сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке. Согласно материалу, в 2026 году в России от нападений медведей погибли как минимум 26 человек. Однако Кречмар указал, что это число жертв не является рекордным.
В особенно неблагополучные годы потери доходили до 80 человек. Такие показатели приходятся на 1986, 1987 и 1996 годы. Эксперт уточнил, что единой статистики по нападениям и гибели людей от бурых медведей нет. Информацию собирают и обобщают энтузиасты.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ХМАО медведь напал на КАМАЗ и попытался его раскачать. Поробности читайте здесь.
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