Россиянам назвали годы с рекордным числом погибших от нападения медведей

14 октября 2026, 02:16

ТАСС: В неблагополучные годы в РФ фиксировали до 80 погибших от нападений медведей

Фото: iStock/seread

В России фиксировали годы, когда от нападений медведей погибали до 80 человек — это максимальный известный показатель. Об этом в беседе с ТАСС рассказал зоолог, кандидат биологических наук, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.