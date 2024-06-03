Названы самые безопасные районы Москвы для аллергиков

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Управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов заявил, что наиболее благоприятным для аллергиков районом Москвы является Центральный административный округ.
Он объяснил это тем, что зелёные насаждения здесь занимают лишь 20% всей территории округа.
Также благоприятными в этом отношении являются САО и ЗАО.
Ранее врач-аллерголог Виктория Критченко дала советы по борьбе с аллергией.
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«Но большинство парков и скверов здесь являются изначально рукотворными, и их создатели высаживали в основном безвредные для аллергиков деревья и кустарники. Почти все индустриальные объекты вынесены за пределы ЦАО, а единственным значительным фактором риска остается интенсивное движение автомобилей», — добавил в беседе с Газета.ру Сырцов.
Также благоприятными в этом отношении являются САО и ЗАО.
Ранее врач-аллерголог Виктория Критченко дала советы по борьбе с аллергией.
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Мелисса Тимофеева