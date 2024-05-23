Врач-аллерголог Критченко рассказала, как можно победить аллергию

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Врач-аллерголог Виктория Критченко дала советы по борьбе с аллергией. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
С наступлением весны на улицах появилось пыление сорных трав и злаков, что является главным врагом аллергигов.
Стоит отметить, что к врачу-аллерголоку можно попасть на прием по направлению от терапевта или педиатра.
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«Прежде всего нужно убедиться, что у вас действительно аллергия, а не обычный насморк или кожное заболевание. Для этого необходимо обратиться к участковому терапевту или педиатру. Он запишет вас на приём к аллергологу. В поликлинике можно сделать кожные пробы. Также людям, склонным к аллергии, необходимо соблюдать гипоаллергенный быт. Регулярная влажная уборка, минимизация «пылесборников», таких как ковры и мягкие игрушки, регулярная стирка постельного белья помогут снизить воздействие аллергенов», — подчеркнула врач-аллерголог Виктория Критченко.
Стоит отметить, что к врачу-аллерголоку можно попасть на прием по направлению от терапевта или педиатра.
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Мира Полтева