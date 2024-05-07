Аллерголог озвучила, как победить надоедливую проблему в период цветения весной

Восемь аппаратов типа С-дуга поступили в медицинские организации Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Такое рентген-оборудование применяют во время операций. Оно позволяет проводить манипуляции под рентген-контролем и получать изображение в режиме реального времени.