Аллерголог озвучила, как победить надоедливую проблему в период цветения весной

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Аллергия — заболевание, распространенное среди людей по всему миру. Врач-аллерголог Александра Власова в беседе с изданием PrimaMedia рассказала, как справиться с аллергией в весенний период.
В период с апреля по май аллергики сталкиваются с неприятными симптомами из-за цветения березы, ольхи и орешника.
Часто пациенты с уже установленным диагнозом обращаются к медикам за продуктивной терапией еще до начала сезона цветения. Терапия сможет защитить слизистые оболочки от аллергенов, за счёт чего человек будет чувствовать себя нормально.
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Часто пациенты с уже установленным диагнозом обращаются к медикам за продуктивной терапией еще до начала сезона цветения. Терапия сможет защитить слизистые оболочки от аллергенов, за счёт чего человек будет чувствовать себя нормально.
«Также нужно обязательно выявлять на какую пыльцу у человека реакция, поскольку некоторые продукты содержат аллергены, аналогичные тем, что присутствуют в пыльце деревьев и трав, что может усугубить симптомы, в этом случае назначается так называемая диета по перекресту, которую необходимо соблюдать», — отметила врач.Помимо стандартной терапии, аллерголог может дать пациенту рекомендации по поводу диеты быта.
«Избавиться от симптомов аллергии можно еще с помощью Аллерген-специфической иммунотерапии», — подытожила Власова.Читайте также:
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Алина Юрчак