Названы самые частые обращения жителей на «Добродел» по теме строительства

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
В Главгосстройнадзор Подмосковья в прошедшем году поступило 1369 обращений от жителей через систему «Добродел». Это на 17% меньше, чем в 2023-м, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Чаще всего люди сигнализируют о незаконном строительстве. На эту тему поступило 713 сообщений. Инспекторы ведомства проверили законность строительства объектов. Уведомления о выявленном самострое направлены в администрации городских округов для принятия дальнейших мер. На втором месте по популярности – содержание стройплощадок. По этой тематике жители обратились по 516 раз», – отметили в пресс-службе.Кроме того, пользователей портала «Добродел» интересует информация о ходе строительства – всего зафиксировано 98 запросов.
По каждому обращению сотрудники Главгосстройнадзора провели выезды на территорию и проверки, а жителям даны подробные ответы.
В ведомстве напомнили, что паспорта всех строящихся в регионе объектов, информация о ходе и сроках строительства имеются в приложении «Подмосковные стройки». Воспользоваться им можно с помощью голосового помощника Алиса. Для этого достаточно сказать: «Алиса, запусти навык «Подмосковные стройки», а затем назвать адрес объекта.
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Лора Луганская