Названы самые длинные слова в русском языке
В Институте Русистики назвал пять самых длинных слов в русском языке. Об этом пишет РИА Новости.
Лингвисты выяснили, что в русском языке есть слова, состоящие из 29–55 букв. Долгое время рекордсменом считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий», которое включает 35 букв и относится к устаревшей официально-деловой лексике.
Но со временем были найдены и другие претенденты на звание самых длинных слов. Среди них, например, «водогрязеторфопарафинолечение» (29 букв) и «тифлосурдоолигофренопедагогика» (30 букв).
В химии тоже встречаются длинные термины, поскольку они должны точно описывать строение веществ. Например, «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин» состоит из 50 букв.
Согласно последним исследованиям, самым длинным словом в русском языке на сегодняшний день является «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». Оно состоит из 55 букв и было обнаружено в патенте на химическое соединение, поделились специалисты Института Русистики.
Читайте также: