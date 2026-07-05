Россиянам рассказали, какие препараты нельзя запивать чаем
Чаем не стоит запивать препараты железа, противосудорожные препараты, антидепрессанты и антибиотики. Об этом сообщила «Газете.Ru» провизор аптечной сети «Столички» Наталья Калашникова.
В чае присутствуют танины — дубильные вещества, наделяющие напиток терпкостью. Эти компоненты, взаимодействуя с активными веществами лекарственных препаратов, образуют нерастворимые комплексы. В итоге формируются крупные молекулы, неспособные проникнуть через стенки кишечника и усвоиться организмом. Таким образом, лекарство проходит через организм транзитом, не оказывая терапевтического эффекта, пояснила Калашникова.
Второй проблемой является кофеин. Этот мощный стимулятор может действовать непредсказуемо. Он влияет на работу ферментов печени, что приводит к повышению концентрации некоторых препаратов в крови, увеличивая риск побочных эффектов. В других случаях кофеин может блокировать лечебное действие препаратов.
Читайте также: