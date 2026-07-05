Раскрыто, может ли переписка в служить доказательством в суде

05 июля 2026, 09:32

Юрист Кондратьев: переписки в соцсетях могут быть доказательством в суде

Фото: iStock/dikushin

Переписки в мессенджерах и соцсетях могут быть доказательством в суде, если будут установлены их содержание и отправители. Об этом сообщил РИА Новости кандидат юридических наук, директор колледжа ВГУЮ Владимир Кондратьев.