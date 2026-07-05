Раскрыто, может ли переписка в служить доказательством в суде
Переписки в мессенджерах и соцсетях могут быть доказательством в суде, если будут установлены их содержание и отправители. Об этом сообщил РИА Новости кандидат юридических наук, директор колледжа ВГУЮ Владимир Кондратьев.
Согласно Гражданскому кодексу, электронный договор приравнивается к письменному, если выполнены два условия: возможность установить содержание переписки и определить лицо, от которого она исходит, пояснил Кондратьев. Основная сложность заключается в соблюдении этих условий, так как в процессе переписки человек не всегда уверен, с кем именно он ведет диалог, отметил юрист.
Для подтверждения переписки необходимо обратиться к нотариусу, что требует значительных затрат. Однако в настоящее время ведется работа над тем, чтобы суды могли принимать такие доказательства без нотариального заверения, добавил Кондратьев. Эксперт заключил, что цифровые следы, остающиеся после онлайн-общения, сохраняются навсегда.
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