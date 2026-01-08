Названы самые дорогие покупки на Wildberries в 2025 году
Самой дорогой покупкой на Wildberries в 2025 году стала квартира за 11 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании.
Квартиру продала девелоперская компания «Самолет» через раздел «Новостройки», который маркетплейс запустил летом 2025 года. Кроме недвижимости, в топ дорогих покупок вошли автомобили: Changan UNI-K в комплектации Tech за 4,3 миллиона рублей, Changan CS95 за 4,25 миллиона рублей и кроссовер Volkswagen Tharu также за 4,25 миллиона.
Среди других дорогостоящих товаров выделяются квадроцикл для взрослых Segway AT10 LXW MUD за 1,3 миллиона рублей, процессор Intel Xeon Platinum 8470Q OEM почти за миллион рублей, 3D-сканер AutoScan-DS-EX за 982 тысячи рублей и колесный погрузчик XT26-7 за 800 тысяч. Также в 2025 году за 800 тысяч рублей на маркетплейсе приобрели шубу из натуральной норки.
