Названы самые дорогие покупки на Wildberries в 2025 году

08 января 2026, 14:06

Самой дорогой покупкой на Wildberries в 2025 году стала квартира за 11 млн руб

Фото: iStock/TannySolt

Самой дорогой покупкой на Wildberries в 2025 году стала квартира за 11 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании.