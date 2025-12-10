Владислав Бакальчук перестал быть совладельцем Wildberries

10 декабря 2025, 14:58

Владислав Бакальчук больше не владеет 1% Wildberries. Он передал долю Татьяне Ким, бывшей супруге и создательнице маркетплейса. С 10 декабря мужчина официально утратил права, а Ким теперь контролирует 100% компании. Пресс-служба Wildberries-Russ отказалась комментировать ситуацию, сообщает «Интерфакс».