Владислав Бакальчук перестал быть совладельцем Wildberries
Владислав Бакальчук больше не владеет 1% Wildberries. Он передал долю Татьяне Ким, бывшей супруге и создательнице маркетплейса. С 10 декабря мужчина официально утратил права, а Ким теперь контролирует 100% компании. Пресс-служба Wildberries-Russ отказалась комментировать ситуацию, сообщает «Интерфакс».
Развод пары произошёл в 2024 году на фоне корпоративного конфликта вокруг маркетплейса. В прошлом году активы торговой площадки и рекламной группы Russ объединили в новую компанию ООО «РВБ». 65% долей остались за Wildberries, а остальной пакет контролировала фирма «Стинн», прежний владелец Russ.
Бакальчук не поддержал сделку и подал иск в суд. В апреле Савёловский районный суд Москвы постановил передать его долю Татьяне Ким. В ноябре стороны подписали мировое соглашение о разделе активов.
Wildberries (Вайлдберриз) — это крупнейший российский маркетплейс, онлайн-платформа для продажи широкого ассортимента товаров.
