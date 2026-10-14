Росгвардия спасла монахов от медведей на острове

14 октября 2026, 17:31

В Тыве росгвардейцы спасли монахов из скита на острове от медведей

Фото: iStock/camptoloma

Росгвардейцы спасли трех представителей монашеской общины с острова Уланго-Холт в Тыве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.