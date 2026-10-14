Росгвардия спасла монахов от медведей на острове
Росгвардейцы спасли трех представителей монашеской общины с острова Уланго-Холт в Тыве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.
По данным спецслужбы, в скиту проживали две женщины в возрасте 50 и 60 лет и 80-летний мужчина. В последнее время на озеро начали часто приходить медведи. Дикие звери с каждым разом становились все активнее и смелее: они разоряли подсобное хозяйство и перестали опасаться собак. Вскоре молящиеся осознали, что рано или поздно хищники доберутся и до них.
Спасательная группа, состоящая из сотрудников ОМОН «Адыг», на вертолете Ми-8 перевезла людей вместе с питомцами в Кызыл. Председатель республиканского отделения Ассамблеи народов России поблагодарила ведомство за оказанную помощь.
Ранее сообщалось, что медведя-гиганта, терроризировавшего людей, ликвидировали в Новосибирской области.
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