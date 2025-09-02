Названы самые интересные города Китая для туризма
«Яндекс Путешествия»: В Китае стоит посетить Пекин, Шанхай и Шэньян
Лучшими городами для туристов в Китае являются Пекин, Шанхай, Шэньян, Урумчи и Санья. Об этом пишет RT со ссылкой на результаты исследования, проведённого аналитиками «Яндекс Путешествий».
Первым в список специалисты включили Пекин, где стоит посетить крупнейший дворцовый комплекс в мире — Запретный город.
«Также стоит включить в маршрут Храм Неба. Чтобы почувствовать атмосферу старого Пекина, стоит прогуляться по хутунам — узким улочкам с традиционными дворами. За пределами города открывается одна из главных достопримечательностей Китая — Великая китайская стена, участок для посещения которой находится в Бадалине», — приводит RT слова экспертов.
Также они посоветовали посетить Шанхай и Шэньян, где сохранился императорский дворец, Урумчи и Санью — главный курорт на острове Хайнань.
Тем временем вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал в беседе с «Москвой 24», что тур в Китай на неделю на двоих обойдется в среднем в 250–300 тысяч рублей.
«Среди наших туристов очень популярны туры на остров Хайнань. В среднем турпакет на двоих на неделю обойдется в 250–300 тысяч рублей, включая перелет», — уточнил Горин.
При этом он добавил, что что вариантов очень много, а их стоимость будет зависеть от категории гостиницы и наполняемости экскурсионной программы.