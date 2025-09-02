Названы самые интересные города Китая для туризма

02 сентября 2025, 17:33

«Яндекс Путешествия»: В Китае стоит посетить Пекин, Шанхай и Шэньян

Фото: iStock/hxdyl

Лучшими городами для туристов в Китае являются Пекин, Шанхай, Шэньян, Урумчи и Санья. Об этом пишет RT со ссылкой на результаты исследования, проведённого аналитиками «Яндекс Путешествий».





Первым в список специалисты включили Пекин, где стоит посетить крупнейший дворцовый комплекс в мире — Запретный город.





«Также стоит включить в маршрут Храм Неба. Чтобы почувствовать атмосферу старого Пекина, стоит прогуляться по хутунам — узким улочкам с традиционными дворами. За пределами города открывается одна из главных достопримечательностей Китая — Великая китайская стена, участок для посещения которой находится в Бадалине», — приводит RT слова экспертов.

«Среди наших туристов очень популярны туры на остров Хайнань. В среднем турпакет на двоих на неделю обойдется в 250–300 тысяч рублей, включая перелет», — уточнил Горин.

