В РСТ раскрыли, как изменится турпоток из РФ в КНР после введения безвизового режима

02 сентября 2025, 13:43

Турэксперт Горин: безвизовый режим с КНР удвоит поток туристов из России

Фото: iStock/Tzido

Турпоток из России в Китай может увеличиться на 30-40% из-за введения КНР безвизового режима для россиян. Так считает вице-президент Российского союза туроператоров (РСТ) Дмитрий Горин.





Напомним, в МИД КНР заявили, что с 15 сентября на год будет введён безвизовый режим для российских граждан с обычным загранпаспортом, которые смогут пребывать в Китае до 30 дней.



«Данное решение, на наш взгляд, влечет увеличение туристического потока из России на материковый Китай на 30-40%. Эксперимент позволит путешественникам оперативно планировать путешествия, имея при себе обычный заграничный паспорт. Китай — очень популярное направление», — рассказал Горин «Газете.Ru».

«Ожидается, что упрощение визовых процедур приведёт к значительному росту турпотока в обоих направлениях. Снижение административных барьеров и стоимости поездок сделает туры в Китай более доступными для широкого круга российских туристов. В этой связи можно прогнозировать увеличение числа путешественников на 25—30%», — отметила эксперт.