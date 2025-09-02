В РСТ раскрыли, как изменится турпоток из РФ в КНР после введения безвизового режима
Турэксперт Горин: безвизовый режим с КНР удвоит поток туристов из России
Турпоток из России в Китай может увеличиться на 30-40% из-за введения КНР безвизового режима для россиян. Так считает вице-президент Российского союза туроператоров (РСТ) Дмитрий Горин.
Напомним, в МИД КНР заявили, что с 15 сентября на год будет введён безвизовый режим для российских граждан с обычным загранпаспортом, которые смогут пребывать в Китае до 30 дней.
«Данное решение, на наш взгляд, влечет увеличение туристического потока из России на материковый Китай на 30-40%. Эксперимент позволит путешественникам оперативно планировать путешествия, имея при себе обычный заграничный паспорт. Китай — очень популярное направление», — рассказал Горин «Газете.Ru».
Он привёл данные ФСБ, согласно которым за первые шесть месяцев текущего года КНР посетило более одного миллиона россиян.
Тем временем пресс-секретарь ассоциации «Турпомощь» Мария Зюкова выразила в беседе с RT похожую точку зрения.
«Ожидается, что упрощение визовых процедур приведёт к значительному росту турпотока в обоих направлениях. Снижение административных барьеров и стоимости поездок сделает туры в Китай более доступными для широкого круга российских туристов. В этой связи можно прогнозировать увеличение числа путешественников на 25—30%», — отметила эксперт.
Она уточнила, что среди туристов особой популярностью пользуются Пекин, Шанхай, остров Хайнань и Гуанчжоу. Однако при безвизовом режиме могут проявиться и другие туристические маршруты, в том числе образовательные, заключила Зюкова.