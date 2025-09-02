Кремль: КНР и РФ подписали 22 документа о сотрудничестве в рамках поездки Путина
В ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай был подписан пакет из 22 документов о сотрудничестве с КНР, сообщает официальный сайт Кремля 2 сентября.
Стороны договорились о взаимодействии в сферах энергетики, аэрокосмической отрасли, искусственного интеллекта, сельского хозяйства, фитосанитарной инспекции и карантина, здравоохранения, научных исследований, образования и средств массовой информации.
Ранее в тот же день делегации России и Китая провели переговоры под руководством Владимира Путина и Си Цзиньпина; китайский лидер охарактеризовал российско-китайское сотрудничество как пример добрососедских межгосударственных отношений. Переговоры продолжились в резиденции Си Цзиньпина в Чжуннаньхае.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил активное сотрудничество в области медицины и медицинского образования и сообщил, что в повестке стоят новые совместные направления: цифровизация здравоохранения, традиционная китайская медицина, научные исследования и фармацевтика.
Читайте также: