Китай даст россиянам одну возможность с 15 сентября

02 сентября 2025, 11:07

МИД КНР: Китай вводит безвизовый режим для россиян на год с 15 сентября

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

ТАСС со ссылкой на МИД КНР сообщает, что с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года вступит в силу пробный безвизовый режим для граждан России.