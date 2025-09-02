Китай даст россиянам одну возможность с 15 сентября
ТАСС со ссылкой на МИД КНР сообщает, что с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года вступит в силу пробный безвизовый режим для граждан России.
На брифинге официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь отметил, что это касается держателей обычных паспортов: россияне смогут пребывать в Китае до 30 дней для встреч с родственниками и друзьями, а также в туристических и деловых целях.
Ранее директор консульского департамента МИД России Алексей Климов заявил, что Россия открыта к переговорам о безвизовом режиме с Мексикой и Багамами.
Перед этим стало известно, что Словакия вновь выдает туристические визы гражданам России.
Читайте также: