Стало известно, верят ли россияне в возможность ИИ заменить руководителя

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Кроме этого, респонденты назвали качества руководителя, среди положительных были перечислены человечность, профессионализм и оптимизм.
«Среди отрицательных черт начальника россияне назвали скупость, паникёрство и нежелание разбираться в работе подчинённых. В топ-5 также вошли токсичность и неприятие нового», — приводит RT текст соответствующего исследования.
А тем временем технологии всё же завоёвывают своё место в современном мире. Так, на российских маркетплейсах появилась новая гарнитура виртуальной реальности. Как пишет технообозреватель «Москвы 24» Андрей Рассказов, к функциональным ограничениям девайса относятся цветовое пространство, линзы перед экранами, комфорт ношения и лимит количества приложений.
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