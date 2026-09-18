Названы самые надежные пикапы
Исследование iSeeCars показало, какие пикапы чаще других сохраняют ресурс после 250 тысяч миль, или примерно 400 тысяч километров. Первое место в рейтинге занял Ram 3500: вероятность достичь такой отметки у него составляет 31,9%.
В iSeeCars подсчитали, что средний шанс для пикапов преодолеть 250 тысяч миль равен 11,1%. Девять моделей из первой дюжины относятся к тяжёлому классу heavy-duty, рассчитанному на интенсивную эксплуатацию и серьёзные нагрузки.
Ram 3500 превысил средний показатель почти в три раза. Вторую строчку заняла Toyota Tundra с результатом 28,2%. Следом расположился GMC Sierra 3500HD: его доля достигла 26,2%.
В число лидеров вошла и среднеразмерная Toyota Tacoma. У четвертой модели списка вероятность долгой службы оценили в 25%, что более чем вдвое превышает средний уровень сегмента.
Далее рейтинг выглядит так:
- Ram 3500 — 31,9%;
- Toyota Tundra — 28,2%;
- GMC Sierra 3500HD — 26,2%;
- Toyota Tacoma — 25%;
- GMC Sierra 2500HD — 17,2%;
- Ford F-350 Super Duty — 15,1%;
- Ford F-450 — 14,9%;
- Ram 2500 — 14,3%;
- Chevrolet Silverado 2500HD — 14,1%;
- Honda Ridgeline — 13,7%;
- Ford F-250 Super Duty — 13,4%;
- Chevrolet Silverado 3500HD — 11,7%.
Honda Ridgeline стала единственным представителем топ-10 с несущим кузовом. Замыкающий рейтинг Chevrolet Silverado 3500HD всё равно оказался выше среднего показателя по классу.