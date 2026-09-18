Названы самые надежные пикапы

18 сентября 2026, 08:59

Ram 3500 признали самым выносливым пикапом

Фото: iStock/Drazen Zigic

Исследование iSeeCars показало, какие пикапы чаще других сохраняют ресурс после 250 тысяч миль, или примерно 400 тысяч километров. Первое место в рейтинге занял Ram 3500: вероятность достичь такой отметки у него составляет 31,9%.





В iSeeCars подсчитали, что средний шанс для пикапов преодолеть 250 тысяч миль равен 11,1%. Девять моделей из первой дюжины относятся к тяжёлому классу heavy-duty, рассчитанному на интенсивную эксплуатацию и серьёзные нагрузки.



Ram 3500 превысил средний показатель почти в три раза. Вторую строчку заняла Toyota Tundra с результатом 28,2%. Следом расположился GMC Sierra 3500HD: его доля достигла 26,2%.



В число лидеров вошла и среднеразмерная Toyota Tacoma. У четвертой модели списка вероятность долгой службы оценили в 25%, что более чем вдвое превышает средний уровень сегмента.



Далее рейтинг выглядит так:



