Пассажиры ЦППК за полгода оформили 28 тысяч карт провожающего

Фото: пресс-служба ЦППК
Пассажиры Центральной ППК с начала года оформили более 28 тыс. карт провожающего. Об этом сообщили в подмосковном Минтранса со ссылкой на информацию пресс-службы компании.
«Такая карта даёт возможность в течение получаса после оформления бесплатно пройти на платформу и выйти обратно. Для этого необходим только небольшой залог. Услуга доступна на семи вокзалах Москвы и 152 пригородных станциях. За полгода чаще всего карту оформляли на Казанском направлении – 6,6 тыс. раз», – отметили в министерстве.В Минтрансе добавили, что особым спросом сервис пользуется в разгар дачного и туристического сезонов.
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Лора Луганская