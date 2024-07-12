ЦППК начала дарить пассажирам с животными кулоны-адресники

Фото: пресс-служба ЦППК
Пассажиры Центральной ППК могут получить в привокзальных кассах при покупке билетов на провоз животных кулоны-адресники. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе со ссылкой на ЦППК.
Брендированный логотипом ЦППК адресник может получить каждый, кто оформит билет на провоз животного, в кассах Белорусского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Савёловского и Ярославского вокзалов. К кулонам прилагается памятка с правилами провоза животных в электропоездах.
Например, небольших питомцев нужно перевозить в переносках или на коленях, а крупных – в тамбуре. Все собаки должны быть в намордниках и на поводках. Стоимость провоза животного в поездах ЦППК – 25% от обычного билета, а на МЦД он бесплатный.
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Например, небольших питомцев нужно перевозить в переносках или на коленях, а крупных – в тамбуре. Все собаки должны быть в намордниках и на поводках. Стоимость провоза животного в поездах ЦППК – 25% от обычного билета, а на МЦД он бесплатный.
«С начала года было оформлено 212 тыс. билетов на провоз животных. Это на 13 тыс. больше прошлогоднего показателя. Сегодняшней акцией мы обращаем внимание каждого, что питомцев нужно перевозить по правилам, о которых мы напоминаем на оборотной стороне открытки», – сказала начальник департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Фоменко.В адресники необходимо поместить информацию о своем любимце, и в любой непредвиденной ситуации ему будет проще вернуться домой.
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Лора Луганская