Названы самые популярные бюджетные места для отдыха у россиян
Эксперт по туризму Самохвалов: недорого отдохнуть можно в Абхазии и Беларуси
Самыми частыми и недорогими зарубежными направлениями для жителей России оказались Беларусь и Абхазия. Один день нахождения в этих странах обойдётся семье примерно в семь тысяч рублей. Об этом рассказал директор по продажам компании «Круиз-Трэвел» Сергей Самохвалов.
Как сообщает эксперт, среди бюджетных вариантов для отпуска за границей также может быть рассмотрен Узбекистан. В настоящее время страна активно продвигает туризм, готовит отели и места отдыха и разрабатывает маршруты для путешественников.
«Нормальная экскурсионная программа стартует в районе от 20 тысяч на человека, добавить сюда билет, добавить трансфер и гостиницу, и это будет где-то в районе 70-80 тысяч на человека за неделю. Это достаточно приемлемо», — говорит об отпуске в Узбекистане Самохвалов.И, конечно, внутренний туризм. В России, по словам эксперта, стали особенно востребованы туры выходного дня. Сегодня путешественникам в пределах нашей необъятной страны доступно большое количество гастрономических туров, новых гостиниц и ресторанов.