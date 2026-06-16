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Названы самые популярные бюджетные места для отдыха у россиян

Эксперт по туризму Самохвалов: недорого отдохнуть можно в Абхазии и Беларуси
Фото: РИА Новости/ Томас Тхайцук

Самыми частыми и недорогими зарубежными направлениями для жителей России оказались Беларусь и Абхазия. Один день нахождения в этих странах обойдётся семье примерно в семь тысяч рублей. Об этом рассказал директор по продажам компании «Круиз-Трэвел» Сергей Самохвалов.



Как сообщает эксперт, среди бюджетных вариантов для отпуска за границей также может быть рассмотрен Узбекистан. В настоящее время страна активно продвигает туризм, готовит отели и места отдыха и разрабатывает маршруты для путешественников.

«Нормальная экскурсионная программа стартует в районе от 20 тысяч на человека, добавить сюда билет, добавить трансфер и гостиницу, и это будет где-то в районе 70-80 тысяч на человека за неделю. Это достаточно приемлемо», — говорит об отпуске в Узбекистане Самохвалов.
И, конечно, внутренний туризм. В России, по словам эксперта, стали особенно востребованы туры выходного дня. Сегодня путешественникам в пределах нашей необъятной страны доступно большое количество гастрономических туров, новых гостиниц и ресторанов.
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