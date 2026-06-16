Названы самые популярные бюджетные места для отдыха у россиян

16 июня 2026, 11:32

Эксперт по туризму Самохвалов: недорого отдохнуть можно в Абхазии и Беларуси

Фото: РИА Новости/ Томас Тхайцук

Самыми частыми и недорогими зарубежными направлениями для жителей России оказались Беларусь и Абхазия. Один день нахождения в этих странах обойдётся семье примерно в семь тысяч рублей. Об этом рассказал директор по продажам компании «Круиз-Трэвел» Сергей Самохвалов.







«Нормальная экскурсионная программа стартует в районе от 20 тысяч на человека, добавить сюда билет, добавить трансфер и гостиницу, и это будет где-то в районе 70-80 тысяч на человека за неделю. Это достаточно приемлемо», — говорит об отпуске в Узбекистане Самохвалов.