Загруженность подмосковных дорог утром 16 июня достигла шести баллов

16 июня 2026, 09:53

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На шесть баллов из десяти возможных оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на 15 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.