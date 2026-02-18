Сотрудниц детсада в Оренбуржье представили к награде за спасение детей

18 февраля 2026, 00:27

Фото: iStock/oleghz

В Госдуме чествовали двух сотрудниц детского сада № 1 города Бугуруслана (Оренбургская область) — воспитательницу Лию Галееву и музыкального работника Людмилу Платонову. Женщины проявили исключительное мужество во время нападения вооруженного преступника на дошкольное учреждение и сумели обезопасить воспитанников.





Награды сотрудницам детсада вручила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова . Парламентарий лично выразила благодарность россиянкам, отметив, что их поступок является ярким примером героизма и готовности пожертвовать собой ради спасения детей.



Галеева в разговоре с изданием Life.ru рассказала, что в момент опасности действовала инстинктивно, не задумываясь о собственной безопасности. Главной и единственной ее целью было защитить малышей и не допустить продвижения злоумышленника вглубь здания.



«Я о себе, конечно, не подумала, что он может и меня поранить. Об этом вообще не думала. Даже спрашивают: "А о своих детях думала, которые дома?" Я говорю: "Нет, с ними же все хорошо, они дома"», — поделилась Галеева.