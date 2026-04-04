Дожди в Подмосковье приведут к повышению уровня воды в реках до опасной отметки

04 апреля 2026, 10:48

Спрогнозированные дожди могут спровоцировать подъём уровня воды в реках Московского региона. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.





Синоптики отметили: паводок приведёт к затоплению речных пойм и расположенных там некапитальных строений и участков дорог. Вода может подняться, например, в реках Протва, Катыш, Нерская и других.

«В результате выпадения осадков в жидком виде в Подмосковье в период до 6 апреля увеличится интенсивность подъёма уровня воды, ожидается достижение отметки опасного явления «высокое половодье» на ряде рек», — сообщили в учреждении метеорологической службы.