Дожди в Подмосковье приведут к повышению уровня воды в реках до опасной отметки
Спрогнозированные дожди могут спровоцировать подъём уровня воды в реках Московского региона. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Синоптики отметили: паводок приведёт к затоплению речных пойм и расположенных там некапитальных строений и участков дорог. Вода может подняться, например, в реках Протва, Катыш, Нерская и других.
«В результате выпадения осадков в жидком виде в Подмосковье в период до 6 апреля увеличится интенсивность подъёма уровня воды, ожидается достижение отметки опасного явления «высокое половодье» на ряде рек», — сообщили в учреждении метеорологической службы.Ранее москвичам сообщили, что в ближайшее время столицу накроет «циклоническая депрессия».