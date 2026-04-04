В России изменились правила приема в университеты
Ведущие российские вузы скорректировали правила приема абитуриентов. Об этом сообщили РИА Новости в десяти университетах.
Некоторые университеты внесли изменения в перечни вступительных испытаний. В МГТУ имени Баумана, например, физика стала обязательным экзаменом для поступления на инженерные специальности.
Вузы социально-гуманитарного направления теперь могут включить ЕГЭ по истории наряду с обществознанием. Абитуриенты в 2026 году смогут выбрать один из этих предметов для поступления. РГГУ не заменил обществознание на историю, но добавил ее как дополнительный предмет для некоторых направлений.
С 2026 года изменился порядок подачи документов. В МИФИ и РУДН проинформировали, что заявления можно подавать только через портал «Госуслуги», лично или по почте, и отказались от собственных электронных систем. В РГСУ сообщили о введении «дня тишины» в рамках приемной кампании. Запрещено отзывать согласие на зачисление в день издания приказа о приеме. Это изменение направлено на предотвращение манипуляций с результатами конкурса и повышение прозрачности процесса зачисления, пояснили в РГСУ.
Также обновили правила учета индивидуальных достижений и результатов олимпиад. МФТИ, например, сократил список олимпиад с 50 до 35 и ужесточил условия поступления без вступительных экзаменов.
