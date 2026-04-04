В России с 1 сентября начнет действовать новый ГОСТ на булочки
Росстандарт принял ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия, в том числе на булочки, плюшки, сдобу, лепешки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росстандарта
С 1 сентября 2026 года вступает в силу новый ГОСТ, разработанный с целью замены существующего стандарта, принятого около 40 лет назад. Текущий документ уже не соответствует современным техническим и технологическим требованиям, а также не удовлетворяет современным экономическим и социальным условиям.
Новый ГОСТ охватывает сдобные хлебобулочные изделия, изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки высшего или первого сорта, а также из другого сырья, содержащего по рецептуре сахар и/или масложировые продукты в количестве 14% и более от массы муки.
В стандарте установлены конкретные диапазоны массы изделий, а также описаны их внешний вид (форма, поверхность, цвет), вкус, запах и состояние мякиша. ГОСТ включает и обязательные требования к рецептуре всех изделий, технологии приготовления теста и вариантам и нормам замены сырья.
Читайте также: