В Госдуме предупредили о штрафах за самовольную установку радиаторов
Гражданам РФ грозит штраф до 1500 рублей за самовольное установление радиаторов в квартирах. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Основной целью этих норм является не наказание, а предотвращение аварий и нарушений прав других жильцов, подчеркнул Якубовский. По его словам, самостоятельная замена или установка радиаторов в квартире — это не только вопрос комфорта, но и вмешательство в общедомовую систему отопления. Поэтому действующие ограничения в этой области направлены на защиту граждан, обеспечение их безопасности и стабильной работы отопления во всем здании.
Даже при наличии отсекающей арматуры на радиаторе, изменение параметров системы не допускается. Увеличение количества секций или перенос радиаторов могут повлиять на работу всего стояка, что приведет к неравномерному распределению тепла: в одних квартирах будет жарко, а в других — холодно. Поэтому любые манипуляции с радиаторами следует проводить с учетом технических требований и, если необходимо, согласовывать их с управляющей организацией. Это поможет избежать рисков и обеспечить комфортные и безопасные условия для всех жильцов дома, подытожил он.
