Россиянам дали совет, как не пересесть на воду с хлебом после отпуска

08 июля 2026, 17:14

Финэксперт Карпычева: средства на отпуск стоит разделить на три части

Фото: Istock/kwanchaichaiudom

Финансовый советник Анна Карпычева порекомендовала заранее распределять отпускные, чтобы избежать нехватки денег после отдыха.





В беседе с «Абзацем» специалист напомнила: многие ошибочно считают отпускные бонусом, но на деле компания выдаёт их авансом за дни отдыха, поэтому после возвращения зарплата становится меньше.



Для грамотного планирования советник предложила делить капитал на три части.

«Первая — это обязательные платежи: оплата квартиры, интернета, кредитов и прочего. Вторая — бюджет на отдых: развлечения, еда, жильё, сувениры, такси. Есть формула: дневной бюджет в поездке не должен превышать обычный более чем на 15–20%. Кроме этого, нужна подушка безопасности на случай непредвиденных обстоятельств. Третья — резерв, который нельзя трогать в поездке. Он остаётся на первые дни после выхода на работу», — сообщила Карпычева.