Нарколог Холдин рассказал правила подготовки организма к праздничным застольям

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Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал как избежать головные боли после праздничных застолий. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Перед Новым годом у большинства людей проходят корпоративы и встречи с друзьями.
Также он добавил, что лучше всего в новогодние праздники отдать предпочтение общению с близкими и друзьями. «Помните, не алкоголь поднимает настроение, а близкие люди» заключил врач.
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«Многие так ждут новогодних праздников, что разрешают себе расслабиться и на первом же застолье перебирают с алкоголем. Чтобы этого не произошло, помните простые правила. Во-первых, стоит отказаться от алкоголя вообще, так точно будет полезнее для организма, да и голова болеть не будет.<…> Но если вы все же решили встретить праздник со спиртным, то стоит отдать предпочтение слабоалкогольным напиткам, сухому вину или шампанскому брют. Не выпивайте бокал на голодный желудок, чтобы быстро не опьянеть», — отметил Виталий Холдин.
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Мира Полтева